AK: Geld zurück vom Finanzminister mit den Tipps der AK

Wien (OTS) - Arbeit ist noch immer zu hoch, Vermögen viel zu

nieder besteuert. Daher setzen sich AK und Gewerkschaften auch weiterhin für mehr Gerechtigkeit im Steuersystem ein. Die ArbeitnehmerInnen können aber auch selbst aktiv werden. Mehr als 200 Millionen Euro lassen sie jedes Jahr beim Finanzamt liegen, weil sie die Ar-beitnehmerveranlagung nicht machen. Damit die ArbeitnehmerInnen auch bekom-men, was ihnen zusteht, gibt es jede Menge Tipps wie die Arbeitnehmerveranlagung ganz einfach klappt. Auf www.holdirdeingeldzurueck.at gibt es Broschüren, Musterbriefe und sogar ein Video, in dem man sieht, wie es geht. Schritt für Schritt wird in Bild und Ton durch das Steuerformular geführt. So erfahren Sie wie Sie sich mit Pauschalen, Absetzbeträgen, Werbungskosten oder Sonderausgaben ganz einfach Geld zurückholen können. Außerdem gibt es den Brutto-Netto-Rechner, alle Broschüren und Folder und die Adressen aller Finanzämter. Wer zusätzlich den Folder "10 Schritte zur Arbeitnehmerveranlagung" bestellen will, kann das unter 01/310 00 10 DW 424 tun. Damit ist es ganz leicht, sich Geld vom Finanzamt zurück zu holen.

So funktioniert die Arbeitnehmerveranlagung

Die Lohnsteuer wird so berechnet, als ob die Arbeitnehmerin, der Arbeitnehmer das gan-ze Jahr über gleich viel verdient hat. Viele Arbeitnehmer haben aber während des Jahres zu arbeiten begonnen, oder wechseln den Job. Ihr Einkommen schwankt daher. Bei der Arbeitnehmerveranlagung, wird daher die Steuer neu berechnet und gleichmäßig übers Jahr verteilt. Hat man zu viel bezahlt, gibt es das Geld zurück vom Finanzamt. Und das Beste: Man kann die Arbeitnehmerveranlagung nicht nur für ein Jahr machen, sondern für die letzten fünf Jahre.

In diesen Fällen zahlt sich die Arbeitnehmerveranlagung aus Folgende Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer sollten die Arbeitnehmerveranlagung auf jeden Fall machen:

+ Wer während des Jahres zu arbeiten begonnen hat (nach Schule, Karenz oder Arbeitslosigkeit),

+ Lehrlinge,

+ wer während des Jahres unterschiedlich viel verdient hat (Wechsel von Teilzeit auf Vollzeit oder umgekehrt),

+ Alleinverdiener oder Alleinerzieher,

+ wer berufliche Ausgaben hatte, hohe Arztkosten oder Sonderausgaben (wie etwa Prämien für eine Pensionsversicherung),

+ wer so wenig verdient hat, dass er gar keine Steuern zahlen muss, für den gibt es die so genannte Negativsteuer - das heißt: bis zu 110 Euro als Gutschrift vom Finanzamt.

