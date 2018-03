Jeder Fünfte hat schon jemanden entfreundet: Exklusive Umfrage von Yasni und Karrierebibel

Frankfurt, Kerpen (ots) -

Jeder Fünfte Onliner (18,2 Prozent) hat schon einmal einem Bekannten die virtuelle Freundschaft gekündigt. Das ist das Ergebnis einer gemeinsamen Umfrage der Personensuchmaschine Yasni und dem führenden Jobblog Karrierebibel.de, an der sich bundesweit rund 4.200 Personen beteiligt haben. Die Gelegenheiten, in Ungnade zu fallen, sind zahlreich. Vor allem wer Computer-Viren verbreitet (79 Prozent) - und sei es nur unabsichtlich -, wer in den sozialen Netzen zu aufdringlich wird (74 Prozent), vertrauliche Informationen unachtsam weitergibt (67 Prozent) oder radikale politische Meinungen vertritt (60 Prozent), muss damit rechnen, umgehend entfreundet zu werden. Aber auch peinliche Bilder ins Netz zu stellen (43 Prozent), mehrere Online-Identitäten zu besitzen (26 Prozent) oder den eigenen Lebenslauf zu beschönigen (20 Prozent), kann einen die Freundschaft kosten. Die Mehrheit der Befragten sagte allerdings auch, dass Sie bereit wären, der betreffenden Person zu verzeihen und diese wieder in den Freundeskreis aufzunehmen - jedoch nur unter bestimmten Bedingungen: So verlangt jeder Zweite (54 Prozent) von dem Missetäter, sein Fehlverhalten umgehend zu korrigieren sowie alle Anschuldigungen auszuräumen, bevor er sich wieder befreunden darf. Jeder Dritte (34 Prozent) erwartet zudem eine persönliche Entschuldigung, rund 28 Prozent sogar eine öffentliche. Jeder vierte Befragte ist bei virtuellen Vergehen jedoch gnadenlos. Ganze 25,7 Prozent sagten: Wer von ihnen erst einmal entfreundet wird, bekommt keine zweite Chance, jemals wieder in den Freundeskreis aufgenommen zu werden. Weitere Informationen zur Umfrage erhalten Sie unter www.yasni.de und www.karrierebibel.de . Über Yasni Mit der Suchmaschine Yasni kann jeder kostenlos internetweit passende Personen zu Stichworten wie Firma, Beruf, Ort und alle Informationen zur eigenen oder anderen Personen finden. Angemeldete Nutzer können mit einem eigenen kostenlosen Exposé ihre Informationen selbst zusammenfassen und sich aktiv zu passenden Stichworten in den Suchergebnissen präsentieren. Yasni ist mit 50 Millionen Zugriffen im Monat der meist genutzte Ausgangspunkt für Personen-Recherche und Reputation Management.

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt:

Florian Schütz

Manager Social Media & PR

yasni GmbH

Lyoner Str. 14

60528 Frankfurt

Web: http://www.yasni.de/

Mail: press @ yasni.de

Fon: 0177 - 2382665

Jochen Mai

Journalist & Autor

Karrierebibel.de

Graf-Berghe-von-Trips-Ring 112

50169 Kerpen

Web: http://karrierebibel.de

Mail: jochen.mai @ karrierebibel.de

Fon: 0170 - 2444453