Jank: Valentinstag bringt Wiener Wirtschaft 22 Mio. Euro

Blumen sind der größte Umsatzbringer - Im Schnitt werden in Wien 34 Euro ausgegeben - Frauen geben fast so viel aus wie Männer

Wien (OTS) - "Mit rund 22 Millionen Euro Umsatz ist der

Valentinstag für viele Branchen - speziell für den Blumenhandel -eine fixe Größe im Geschäftsjahr geworden", sagt Brigitte Jank, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien. Eine aktuelle Konsumentenbefragung der Wirtschaftskammer Wien hat ergeben, dass der Valentinstag für 72 Prozent der Wienerinnen und Wiener eine besondere Bedeutung hat. Die absolute Nummer 1 der Valentinsgeschenke sind auch heuer wieder Blumen, danach folgen Schokolade und Süßigkeiten. Andere Geschenke wie Einladungen, Parfümerieartikel und Gutscheine gewinnen deutlich an Beliebtheit.*****

Männer schenken häufiger

48 Prozent der WienerInnen planen heuer ihre Lieben zu beschenken, wobei Männer (55 Prozent) wie im letzten Jahr häufiger Geschenke machen als Frauen (42 Prozent). Die durchschnittlichen Ausgaben von Männern und Frauen sind aber heuer erstmals auf einem ähnlichen Niveau. Haben Männer letztes Jahr mit 37 Euro doch deutlich mehr investiert als Frauen mit 29 Euro, so geben Männer heuer mit durchschnittlich 34 Euro weniger aus, dafür sind Frauen mit 32 Euro großzügiger geworden. Rund 50 Prozent der über 50-Jähringen Wiener werden am Valentinstag ein Geschenk besorgen, bei den 15 bis 29-Jährigen sind es 45 Prozent und bei den 30 bis 49-Jährigen 47 Prozent.

Tag für Verliebte

Singles haben am Valentinstag schlechte Karten, wenn sie beschenkt werden wollen. Denn rund drei Viertel aller Valentinsgeschenke bekommen die Ehe- oder Beziehungspartner - im Vorjahr waren es mit zwei Drittel noch weniger. Hauptgrund für ein Geschenk ist, dass man dem Partner eine Freude machen will - schließlich gilt bei knapp 43 Prozent der Befragten der Valentinstag als der offizielle Festtag für Verliebte. Während Männer zum überwiegenden Teil die Partnerin beschenken, lassen sich mehr Frauen am Valentinstag auch für ihre Kinder und Freunde ein Präsent einfallen. Kinder (22 Prozent), Freunde und Bekannte (18 Prozent) und Eltern (16 Prozent) können noch recht häufig mit einem Valentinspräsent rechnen. Schwiegereltern (5 Prozent), Großeltern und Geschwister (jeweils rund 2 Prozent) werden dagegen eher seltener beschenkt.

Blumen sind die Nummer 1

Das mit Abstand beliebteste Valentinsgeschenk sind Blumen: 7 von 10 Schenker greifen auf den Valentinstags-Klassiker Blumen zurück. Noch mehr Männer und ältere Personen entscheiden sich für dieses Präsent. 29 Prozent überreichen Schokolade oder andere Süßigkeiten, 12 Prozent sprechen eine Einladung aus (2010: 7 Prozent). Jeder Zehnte schenkt Parfümerieartikel, die dadurch deutlich an Beliebtheit gewinnen (2010: 3 Prozent). Auch das Schenken von Gutscheinen gewinnt an Bedeutung. Waren es letztes Jahr nur 2 Prozent der Wiener, die mit Gutscheinen zum Valentinstag überraschten, so sind es heuer bereits 7 Prozent. Jene 4 Prozent, die sich über ein Schmuckstück am meisten freuen würden, könnten damit sogar wirklich beschenkt werden: Denn 6 Prozent der Wiener greifen tiefer in die Tasche und verschenken Geschmeide in Gold oder Silber.

Rote Rosen sind der Renner

Wie jedes Jahr sind es vor allem rote Rosen, die beim Floristen über den Ladentisch gehen. Im Trend liegen heuer aber auch bunte, gemischte Rosen-Sträuße oder Margeriten, Tulpen, und Mimosen - diese sind dann auch nicht so teuer wie die klassischen roten Rosen empfehlen die Floristen. Bei den Farben dominieren das frühlingshafte Gelb, Orange oder eben Rot.

"Mittlerweile sind die Gärtner und Floristen am Valentinstag auf die gesteigerte Nachfrage nach Blumen und Zierpflanzen bestens vorbereitet. Blumen gibt es heutzutage für jeden Geschmack und jede Geldbörse - schließlich freut sich fast jeder über sie", sagt Jank. Der überwiegende Teil des Angebots stammt aus heimischer Produktion. Österreichweit werden in den Gewächshäusern 20 Millionen Schnittblumen, davon ein Viertel Tulpen, und 12 Millionen Topfpflanzen herangezogen.

