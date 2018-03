FPÖ: Kitzmüller: Handlungsaufruf des EGMR für gemeinsame Obsorge muss ernst genommen werden

Für Rot und Schwarz scheint das Urteil lediglich Schall und Rauch zu sein

Wien (OTS) - "Würde es einen Preis für Untätigkeit geben, Bandion-Ortner und Heinisch-Hosek würden sich darum streiten", skizziert FPÖ-Familiensprecherin NAbg. Anneliese Kitzmüller den derzeitigen Zustand für eine Gesetzesreform zugunsten einer automatischen gemeinsamen Obsorge. Angesichts des jüngsten Urteils des Europäischen Menschengerichtshofs sei es notwendiger denn je, die diskriminierende Rechtslage zu Lasten von meist Vätern endlich zu reformieren. Der EGMR hatte die Republik im Fall Sporer vor kurzem gerügt, weil die Kindesmutter das alleinige Sorgerecht für das uneheliche Kind aufgrund der vorherrschenden Rechtslage automatisch übertragen bekam. Eine gemeinsame Obsorge scheiterte mangels beiderseitigem Einverständnis. Dem Vater gab man vor Gericht nicht einmal die Möglichkeit zur Stellungnahme. Dies wurde als Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) gewertet.

Nach wie vor würden die beiden Regierungsparteien im ideologischen Hickhack keine Einigung im Familienrecht zustande bringen, wobei sich besonders die SPÖ aus programmatischen Gründen querlege, kritisiert Kitzmüller. Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek stellte ja sofort nach Bekanntwerden der Erkenntnis klar, dass die automatische gemeinsame Obsorge nun kein Thema mehr sei. Für Kitzmüller ist diese Blockadehaltung schlichtweg beschämend: "Bei jeder noch so kleinen Diskriminierung gibt sonst es ein Riesengeheul der Linken, wenn es aber um die Väter ehelicher und unehelicher Kinder geht, die benachteiligt werden, schaltet man ganz einfach auf stur." Dabei könne es gar keine klarere Handlungsempfehlung für eine gemeinsame Obsorge im Scheidungsfall geben als das jüngste EGMR-Urteil, so die FPÖ-Politikerin. Praxisbeispiele und Studien aus dem In- und Ausland würden zudem belegen, dass es Kindern bei gemeinsamer Obsorge viel besser gehe.

Die Familiensprecherin empfiehlt den Regierungsparteien, die zahlreichen Anträge der FPÖ zu diesem Thema nicht im zuständigen Ausschuss versauern zu lassen, sondern sich beherzt damit auseinander zu setzen, bevor der Republik noch mehr Auslagen durch Gerichtsprozesse wegen Väterdiskriminierung entstehen.

