Vortrag "Familienaufstellungen" im Amtshaus Währing

Wien (OTS) - Das "Gesundheitsnetz Währing" lädt wieder einmal zu einem aufschlussreichen Vortragsabend im Amtshaus Währing (18., Martinstraße 100) ein. Im Festsaal des Amtsgebäudes (2. Stock) referiert die Psychotherapeutin Mag. Elisabeth Haas am Dienstag, 8. Februar, über das komplexe Thema "Familienaufstellungen". Der Vortrag ist Teil der Veranstaltungsreihe "Gesundheits-Jour-Fixe" und beginnt um 19.00 Uhr. Bei der detaillierten Beschreibung von "Aufstellungen" zeigt die Kennerin sowohl die damit verbundenen Möglichkeiten als auch die Grenzen der Methode auf. Das Publikum hört "Erfahrungsberichte aus 15 Jahren Arbeit" in diesem Bereich. Der Eintritt ist gratis. Die Veranstaltung wird durch den Bezirk unterstützt. Auskünfte über künftige Aktionen der ehrenamtlichen Mitwirkenden im "Gesundheitsnetz Währing" sind unter der Rufnummer 4000/18 115 einzuholen. E-Mails an das Büro der Bezirksvorstehung Währing sind an die Adresse post @ bv18.wien.gv.at zu senden.

o Allgemeine Informationen: Gesundheitsnetz Währing (Vortragsreihe "Gesundheits-Jour-Fixe"): www.netz18.at

