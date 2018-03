MAAWG bietet kostenloses Video Training über IPv6 für Sender

den Übergang zu IPv6 vorbereitet, was müssen berechtigte Sender und Vermarkter nun über das Aktualisierte Protokoll und darüber, wie es ihre Betriebe beeinträchtigt, wissen? Die Messaging Anti-Abuse Working Group (MAAWG) hilft Sendern dabei, Antworten auf diese Fragen mit einem kostenlosen Video "IPv6 für Sender" zu finden, wie es nun auf der MAAWG Webseite zur Verfügung steht.

Während einige Organisationen IPv6 schon bereitstellen, sind die meisten der berechtigten Sender und Vermarkter noch nicht umgestiegen. Das MAAWG Video entmystifiziert Version 6 für Sender, die wissen müssen, wie sich die bevorstehende Umstellung der Branche von IPv4 ihre Mailings beeinflussen wird.

Die Präsentation des Experten für Internetsicherheit und IPv6, Joe St Sauver, Ph.D., einem Senior Technical Advisor der MAAWG und häufigen Sprecher der Branche, bietet eine erste Einführung, um Vermarkter in ihrem Verständnis zu unterstützen, wie und wann IPv6 Email implementiert werden sollte. Der ca. einstündige Kurs ist in 20- bis 25-Minuten Videoabschnitten erhältlich, darunter eine Einführung in die Grundkonzepte, eine Untersuchung der Treiber und bezüglich der Mythen, die sich um die Einführung von IPv6 ranken, sowie eine Überprüfung technologischer Fragen.

greifen vom Aktivitäten-Menü der Webseite der MAAWG unter http://www.maawg.org darauf zu. Der Kurs wurde ursprünglich im Oktober 2010 bei der Vollversammlung des Unternehmens in Washington, D.C. vorgestellt.

"Vermarkter und Sender grösserer Volumen dabei zu unterstützen zu verstehen, wie und wann man eine rechtzeitige und reibungslose Umstellung auf IPv6 vornehmen sollte, wird dazu beitragen, dass berechtigte Emails mit weniger Störungen versendet werden können, während die Branche sich auf das neue Protokoll umstellt. Joe St Sauver ist ein anerkannter Fachmann auf diesem Gebiet und in einer Vielzahl von Internetorganisationen aktiv. Es freut uns sehr, seine Erfahrung auf diesem Gebiet mit den Sendern teilen zu können", sagte MAAWG Chairman Michael O'Reirdan.

Dies ist das zweite Video in der MAAWG Trainingsserie, das die Organisation seitdem der Branche zur Verfügung gestellt hat. Ebenso ist ein detaillierter Kurs über DKIM Implementierung in vier Teilen auf der MAAWG Seite verfügbar.

