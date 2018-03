EANS-News: Air Berlin PLC / airberlin: Mehr Passagiere und höhere Auslastung im Januar

Berlin (euro adhoc) -

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.

Im Januar 2011 begrüßte airberlin 2.145.188 Gäste an Bord.

Das entspricht einem Plus von 5,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat (2010:

2.030.412 Passagiere). Die Auslastung der Flotte stieg um 3,5 Prozentpunkte von 68,8 auf 72,3 Prozent. Im Januarvergleich wurde die Kapazität um 0,5 Prozent erhöht.

Januar 2011

Kapazität 2.964.854

Passagiere 2.145.188

Auslastung in % 72,3

Ende der Mitteilung euro adhoc

Unternehmen: Air Berlin PLC The Hour House, High Street 32 UK-WD3 1ER Rickmansworth, Herts Telefon: +49 (0)30 3434 1500 FAX: +49 (0)30/3434-1049 Email: abpresse @ airberlin.com WWW: http://www.airberlin.com Branche: Luftverkehr ISIN: GB00B128C026 Indizes: SDAX, Classic All Share, Prime All Share Börsen: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, München Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Yasmin Born

Deputy Director Corporate Communications

Tel.: +49 (0)30 3434 1500

Fax: +49 (0)30 3434 1509

E-Mail: abpresse @ airberlin.com