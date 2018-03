EANS-News: SMT Scharf AG erzielt 2010 deutlichen Anstieg bei Umsatz und Ergebnis

Utl.: - Umsatzwachstum auf vorläufiger Basis um 26 % auf 67,0 Mio. EUR (Vorjahr:

53,3 Mio. EUR)

- Steigerung des EBIT um 46 % auf 11,1 Mio. EUR (Vorjahr: 7,6 Mio. EUR)

- Dividendenvorschlag von 0,85 EUR (Vorjahr: 0,70 EUR) je Aktie

Hamm (euro adhoc) - 7. Februar 2011 - Die SMT Scharf AG (WKN 575198, ISIN DE0005751986), Technologie- und Weltmarktführer bei entgleisungssicheren Bahnsystemen für den Bergbau, hat im Geschäftsjahr 2010 Umsatz und Ergebnis auf vorläufiger Basis erneut deutlich gesteigert. Im Gesamtjahr erhöhte sich der Umsatz der SMT Scharf Gruppe auf 67,0 Mio. EUR gegenüber 53,3 Mio. EUR im Vorjahr (+26 %). Die Märkte außerhalb Deutschlands trugen 91 % zum Gesamtumsatz bei (Vorjahr: 84 %). Wichtigster Einzel-Markt war dabei China, gefolgt von Südafrika.

Auf der Ergebnisseite war die positive Unternehmensentwicklung ebenfalls deutlich spürbar: Beim Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) erzielte die SMT Scharf Gruppe sogar ein Plus von 46 % auf 11,1 Mio. EUR (Vorjahr: 7,6 Mio. EUR). Das entspricht einer EBIT-Marge von 16,6 % verglichen mit 14,2 % im Vorjahr. Im EBIT sind 0,8 Mio. EUR nicht zahlungswirksame Erträge aus der Erstkonsolidierung der im Mai erworbenen englischen Bergbauzulieferer Dosco Overseas Engineering und Hollybank Engineering enthalten. Mit einem Zuwachs um 60 % präsentiert sich das Konzernjahresergebnis, das nach vorläufigen Zahlen 8,1 Mio. EUR beträgt (Vorjahr: 5,1 Mio. EUR).

"Wir freuen uns, dass wir 2010 diese deutliche Steigerung bei Umsatz und Ergebnis erreichen konnten", kommentiert Dr. Friedrich Trautwein, Vorstandsvorsitzender der SMT Scharf AG, die positive Unternehmensentwicklung des vergangenen Jahrs. "Dank unserer in den vergangenen Jahren erfolgreich umgesetzten Internationalisierungsstrategie sind wir heute vom deutschen Markt weitgehend unabhängig. Auch haben sich unsere beiden neu erworbenen Gesellschaften erfreulich entwickelt und wie angekündigt positiv zum Ergebnis beigetragen. Aus diesen Gründen sind wir zuversichtlich, im Mittel der nächsten Jahre Umsatz und Ergebnis weiter steigern zu können."

Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2010 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,85 EUR je Aktie vorzuschlagen. Verglichen mit der für das Vorjahr ausgeschütteten Dividende von 0,70 EUR je Aktie beträgt die Steigerung 21 %. Bezogen auf den Schlusskurs der SMT Scharf Aktie vom 4. Februar 2011 entspricht das 4,6 % Dividendenrendite.

Endgültige Geschäftszahlen für 2010 wird die Gesellschaft voraussichtlich am 4. März 2011 auf ihrer Webseite www.smtscharf.com im Bereich Investor Relations veröffentlichen.

Unternehmensprofil

Die SMT Scharf Gruppe entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau und den Einsatz in Tunneln. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 45 Tonnen. Entgleisungssichere Bahnen sind die einzigen, mit denen untertägig in verzweigten Strecken Steigungen von mehr als 13 Grad bewältigt werden können. Weitere wesentliche Produkte von SMT Scharf sind Teilschnittmaschinen, Ausrüstungen für den Streckenausbau und Sessellifte. Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in Deutschland, Polen, Großbritannien, Südafrika, China und Russland sowie weltweite Handelsvertretungen. Mehr als 80 % der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten, wie beispielsweise Russland, China und Südafrika. Das Ersatzteil- und Reparaturgeschäft trägt rund 40 % zum Umsatz bei. Der Markt für die gesamte untertägige Transporttechnik umfasst nach Unternehmensschätzungen 5 bis 7 Mrd. EUR pro Jahr. Die SMT Scharf AG ist seit dem 11. April 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

