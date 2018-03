ARBÖ: Sperre nach Wasserrohrbruch in der Rosensteingasse 41

Staus und Wartezeiten waren die Folge

Wien (OTS) - Heute um etwa 4:45 ereignete sich im 17. Wiener Gemeindebezirk ein Wasserrohrbruch. Aus diesem Grund wurde die Rosensteingasse in Richtung Geblergasse, ab der Hernalser Hauptstraße für den gesamten Verkehr gesperrt. Erfahrungsgemäß, rechnet der ARBÖ vor allem in der Früh sowie in den Abendstunden mit Staus und Wartezeiten.

Nach ersten Angaben vor Ort wurde die Straßenbahnlinie neun auf die Linie 43 und 44 umgeleitet. "Die Sperre der Rosensteingasse wird vermutlich den ganzen Tag aufrechtbleiben", so die ARBÖ-Verkehrsexperten. Die Autofahrer können über die Wattgasse, stadtauswärts oder die Kalvarienberggasse stadteinwärts ausweichen.

