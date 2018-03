ÖSTERREICH: ÖVP will Wehrpflicht und Zivildienst auf fünf Monate verkürzen

ÖVP plant "Österreich Dienst" mit 10.000 Präsenzdienern pro Jahr

Wien (OTS) - Wie die Tageszeitung ÖSTERREICH in ihrer Montagsausgabe berichtet, will die ÖVP in der Wehrpflicht-Debatte nun mit einem eigenen Heeres-Konzept kontern. Das ÖVP-Papier zur Wehrpflicht - das ÖSTERREICH vorliegt - wurde von Innenministerin Maria Fekter und Außenminister Michael Spindelegger ausgearbeitet.Die ÖVP will ihre neues Heeres-Konzept im März, nachdem man sich mit der SPÖ auf eine Sicherheitsstrategie geeinigt hat, offiziell präsentieren.

Die Details des ÖVP-Konzepts:

Die allgemeine Wehrpflicht ist weiterhin Kernstück der ÖVP-Heerespläne. Allerdings soll die Wehrpflicht künftig als "Österreich-Dienst" tituliert werden.

Die Wehrpflicht soll künftig von sechs auf fünf Monate verkürzt werden.

Die Tauglichkeitsprüfungen für Wehrdiener sollen verschärft werden: Strengere Fitnesstests sollen darüber entscheiden, wer dient und wer nicht.

Alle Untauglichen - derzeit sind es rund 20 Prozent, nach dem ÖVP-Plan künftig über 50 Prozent - sollen in einen "verpflichtenden Zivildienst", der ebenfalls nur noch fünf Monate dauert.

Das "neue Heer" soll mit rund 10.000 Präsenzdienern pro Jahr auskommen. Der Wehrdienst soll aber "attraktiver" gestaltet werden und damit mehr Berufssoldaten haben, heißt es in dem ÖVP-Papier.

Insgesamt wären dann - mit der Miliz - rund 20.000 bis 25.000 Mann (statt 50.000) - für Katastrophenschutz, Landesverteidigung und Auslandseinsätze vorgesehen.

