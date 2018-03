AGES: Produktwarnung "Ovallöffel Spitz 30 cm, mit Loch" und "Kochlöffel, rund rot"

Mehrere Chargen des Produktes "Ovallöffel Spitz 30 cm, mit Loch" und "Kochlöffel rund, rot" haben erhöhte Migrationswerte von Formaldehyd und Melamin

Wien (OTS) - Die AGES gibt im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit bekannt, dass die Produkte "Ovallöffel Spitz 30 cm, mit Loch" (in der Farben orange und gelb) und "Kochlöffel rund, rot" dazu geeignet sind, die Gesundheit zu gefährden. Die der AGES vorliegenden Proben mit den Chargennummern 102520083900 / 10250077200 / 102522075900 wurden aufgrund der RASFF-Meldungen 0587-2010 und 1081-2010 als Verdachtsprobe gezogen und einer Untersuchung auf Formaldehyd- und Melaminabgabe sowie Kennzeichnung unterzogen. Es hat sich hierbei herausgestellt dass diese Artikel die menschliche Gesundheit gefährden können und als gesundheitsschädlich zu beurteilen sind.

Die Produkte sind bereits aus dem Verkauf genommen worden. Dennoch erfolgt aber eine Information der VerbraucherInnen, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass Gebrauchsgegenstände dieser Chargen in Haushalten in Verwendung sind.

Bezeichnung der Ware/Chargennummer:

Ovallöffel Spitz 30 cm, orange mit Loch, Charge 10250077200 Ovallöffel Spitz 30 cm, gelb mit Loch, Charge 102520083900 Ovallöffel Spitz 30 cm, rot mit Loch, Charge 102522075900

Hersteller: Rosti Mepal, Deutschland; Rosti Mepal, Lochem (NL)

Vertreiber: KIKA Möbel-Handelsgesellschaft m.b.H./Wien, "ASTRO" Handelsgesellschaft/Wien, Sporer Hans Glas- und Porzellanwaren/Innsbruck, Schramm Elisabeth/Wien, Fischer Lorenz/Wien, Zemla Roland/Wien, Plastic-Haus Gesellschaft m.b.H./Wien, Deckenbacher & Blümner Gesellschaft m.b.H./Wien.

Diese Warnung besagt nicht, dass die Gesundheitsschädlichkeit der Ware vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist. Die AGES ersucht VerbraucherInnen, noch vorhandene betroffene Produkte umgehend zu entsorgen bzw. in der Verkaufsstelle zu reklamieren. Die amtliche Lebensmittelaufsicht der Länder setzt weitere Maßnahmen.

Was ist Melamin?

Melamin ist eine chemische Verbindung, die allgemein zur Herstellung von Harzen, Kunststoffen und Klebstoffen verwendet wird. Es handelt sich um ein weißes, geruchloses und geschmackloses Pulver, das in heißem Wasser gut löslich ist. Durch Synthese mit Formaldehyd entsteht ein harter bruchfester Werkstoff.

In Europa ist Melamin zur Herstellung von Materialien und Gegenständen aus Kunststoff zugelassen, der Zusatz von Melamin zu Lebensmitteln und Tierfutter ist jedoch verboten. Kommt Melamin in Kunststoffprodukten in Kontakt mit Lebensmitteln vor, ist in der Kunststoffverordnung BGBl. II Nr. 476/2003 ein Grenzwert von 30 mg Melamin/kg Lebensmittel festgelegt. Diese Regelung beruht auf der Tatsache, dass Melamin möglicherweise aus dem Gegenstand in Lebensmittel migrieren kann.

Was ist Formaldehyd?

Formaldehyd ist einer der wichtigsten organischen Grundstoffe in der chemischen Industrie und dient als Ausgangsstoff für viele chemische Verbindungen. Obwohl es auch in der Natur vorkommt, wurden Grenzwerte für Formaldehyd festgelegt. Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) der Weltgesundheitsorganisation WHO und das deutsche Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) stufen die Substanz bei chronischer Exposition insbesondere über die Atemluft als "krebserregend bzw. krebsauslösend für den Menschen" ein. Formaldehyd kann bei unsachgemäßer Anwendung Allergien, Haut-, Atemwegs- oder Augenreizungen verursachen.

