EANS-Adhoc: Veränderung einer bereits offengelegten Ad-Hoc-Meldung / Erhöhung des Kaufpreises für die 25,1%-Beteiligung an der ARICONSULT Holding AG

03.02.2011

Wien/Frankfurt, 03.02.2011. Die C-QUADRAT Investment AG (ISIN AT0000613005) hat am 16.12.2010 mittels Ad-Hoc-Meldung über euro adhoc den beabsichtigten Verkauf ihrer Beteiligung an der ARICONSULT Holding AG in Höhe von 25,1% zu einem fixen Kaufpreis in Höhe von EUR 500.000,-- bekannt gegeben. Im Zuge der weiterführenden Vertragsverhandlungen konnte der Vorstand mit der Käuferin am 03.02.2011 u.a. die Aufnahme einer zusätzlichen, variablen Kaufpreiskomponente vereinbaren, welche von der C-QUADRAT Investment AG aktuell mit rd. EUR 270.000,-- bewertet wird, sodass der Gesamtkaufpreis für den Verkauf der 25,1%-Beteiligung an der ARICONSULT Holding AG bei rd. EUR 770.000,-- liegt.

Vor einem Verkauf an Dritte hat C-QUADRAT ihre Anteile an der ARICONSULT Holding AG den übrigen Aktionären der ARICONSULT Holding AG zum Erwerb anzubieten (Vorkaufsrecht). Das Vorkaufsrecht ist innerhalb von zwei Monaten, ein danach allenfalls zustehendes Aufgriffsrecht ist innerhalb eines weiteren Monats auszuüben.

Der Verkauf steht unter dem Vorbehalt der Nicht-Untersagung durch die österreichische Finanzmarktaufsicht.

Ursprüngliche Mitteilung:

EANS-Adhoc: C-QUADRAT Investment AG beabsichtigt 25,1 %-Beteiligung an der Ariconsult Holding AG zu veräußern

16.12.2010

Wien/Frankfurt, 16.12.2010. Die C-QUADRAT Investment AG (ISIN AT0000613005) beabsichtigt vorbehaltlich der Zustimmungen des Aufsichtsrates sowie der österreichischen Finanzmarktaufsicht, ihre Beteiligung an der Ariconsult Holding

AG in Höhe von 25,1 % zu veräußern. Als Kaufpreis wurden EUR 500.000,-- vereinbart.

Vor einem Verkauf an Dritte, hat C-QUADRAT ihre Anteile an der Ariconsult Holding AG den übrigen Aktionären der Ariconsult Holding AG zum Erwerb anzubieten (Vorkaufsrecht). Das Vorkaufsrecht ist innerhalb von zwei Monaten, ein danach allenfalls zustehendes Aufgriffsrecht ist innerhalb eines weiteren Monats auszuüben.

Der Verkauf steht unter der Bedingung, dass die gesamte Beteiligung veräußert wird. Ein Teilverkauf ist (auch im Rahmen des Vorkaufsrechts) nicht vorgesehen.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung ================================================================================ C-QUADRAT, the fund company - ist ein europaweit tätiger, unabhängiger, quantitativer Asset Manager. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet, verfügt seit 2003 über eine eigene Kapitalanlagegesellschaft mit Bankkonzession und notiert seit November 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und seit Mai 2008 an der Wiener Wertpapierbörse. Das Team von C-QUADRAT hat sich mit seiner Tätigkeit als Asset Manager und der Analyse und dem Management von Investmentfonds europaweit einen Namen gemacht. Innovative Anlagestrategien für institutionelle Investoren runden die Produktpalette ab. Zahlreiche international tätige Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistungsunternehmen

vertrauen auf das Know-how von C-QUADRAT.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Andreas Wimmer

Vorstand

C-QUADRAT Investment AG

Stubenring 2

A-1010 Wien

Tel.: +43 1 515 66 316

Mail: a.wimmer @ investmentfonds.at

www.c-quadrat.com

