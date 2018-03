MITMACHMEDIEN Workshops für Hotels

Lust auf Social Media? Die praxiserprobten thermencheck.com Tourismus MITMACHMEDIEN Workshops wurden seit 2010 bereits über 30-mal von etablierten Tourismusbetrieben gebucht

Klagenfurt (TP/OTS) - Die Macher der Thermensuchmaschine http://www.thermencheck.com sind der Meinung, dass nur "INHOUSE" die beste Arbeit im Bereich Social Media durchgeführt werden kann. Thermencheck.com verlässt sich selbst auf keine "teuren" Web 2.0 Agenturen und bearbeitet im "Social Media" Bereich alles selbst. Der Erfolg spricht für die Social Media Experten von http://www.thermencheck.com. Die eigene Facebook Fanseite von http://www.thermencheck.com ist innerhalb von nur 10 Monaten von 0 auf 45.000 Facebook Fans angewachsen. Im aktuellen Social Media Ranking der Woche von http://www.socialmediaranking.at, belegt thermencheck.com Platz 7 von 1.000 Marken im Internet.

Das ist ein Grund, warum nun thermencheck.com intensiv Workshops mit Erfolg anbietet. Heuer wurde thermencheck.com bereits für 10 Workshops von div. Hotels gebucht. Die thermencheck.com Workshops sind nicht auf theoretische Floskeln aufgebaut, sondern sehr praxisorientiert gestaltet. "Wir arbeiten seit Jahren mit mehr als 150 Tourismusbetrieben aus/in 6 Nationen im Schwerpunkt "ONLINE" zusammen & können daher schon auf eine große Erfahrung zurückgreifen!" so die Geschäftsführer von thermencheck.com! "Wenn man die Sache richtig angeht, braucht man dafür auch nur wenig Zeit. Nur die Mitarbeiter im Betrieb selbst wissen, was "SACHE" ist. Keine Agentur der Welt schafft das. In meinen lebendigen Mitmachmedien Workshops mache ich den Betrieben LUST auf Social Media und jeder Workshop-Teilnehmer ist danach FIT für's Internet. Nützen Sie als Hotelbetreiber das riesengroße Potential im Social Media Bereich!" so der Social Media Experte von thermencheck.com GF Thomas Semmler abschließend. Gerne steht Ihnen Thomas Semmler von thermencheck.com persönlich für Fragen zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

New Mediacheck GmbH

THOMAS SEMMLER

Geschäftsführer

Technologiepark Klagenfurt

Primoschgasse 3

A-9020 Klagenfurt

Kärnten / Austria



Tel.: +43 (0)463 287170 10

Fax: +43 (0)463 287170 30

Mobil: +43 (0)664 537 37 86

thomas.semmler @ mediacheck.at

http://www.thermencheck.com

http://www.facebook.com/thermencheck