Energiegipfel geht völlig vorbei an Zukunftsfragen

Rat lässt im Vorfeld keine Schritte in Richtung Effizienz, Investitionen oder einer sozialen Dimension erkennen

Wien (OTS/ÖGB) - "Der Zugang zu Energie ist eine Dienstleistung

von allgemeinem Interesse. Entsprechend sind wir in der Europäischen Union gefordert, Maßnahmen für soziale und ökologische Nachhaltigkeit zu diesem zentralen Versorgungsthema zu setzen", so Thomas Kattnig, Internationaler Sekretär der GdG-KMSfB heute, Donnerstag.

"Die Rahmenbedingungen für die nächsten Jahre sind bereits definiert:

Neben demographischen Entwicklungen beeinflussen steigender Lebensstandard, eine zunehmende Technologisierung sowie steigende Nachfrage in den Bereichen Mobilität und Wohnflächen nachhaltig unseren Energieverbrauch", umreißt Kattnig die kommenden Herausforderungen. "Dazu kommt, dass genau dieser steigende Energieverbrauch unter den derzeitigen Bedingungen nicht abschätzbare, negative Folgen auf den Klimawandel hat", führt Kattnig aus. Von besonders politischer Brisanz sieht er die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus instabilen Regionen, sowie nicht kalkulierbare Weltmarktpreise von Energieträgern: "Sparsamkeit und Effizienz werden in diesem Zusammenhang nicht ausreichen."

In den derzeitigen Entwürfen im Vorfeld des morgigen Energiegipfels sind keine besonderen Bekenntnisse zu einer nachhaltigen Entwicklung zu erkennen: "Was wir brauchen sind umfassende öffentliche Investitionen in die Energieinfrastruktur, um allen einen leistbaren Zugang zu gewährleisten und der drohenden Energiearmut entgegenzuwirken", stellt Kattnig klar, der jegliche Marktlogik für öffentliche Dienstleistungen entschieden ablehnt.

"Für die EU ist es höchste Zeit, 2011 endlich Entscheidungen zu treffen, die den zukünftigen Anforderungen und dem allgemeinem Interesse gerecht werden", so Kattnig. Notwendig seien außerdem Investitionen in leistbaren, öffentlichen Verkehr und verstärkte Anreize, auf grüne Energie umzusteigen: "Der Rat muss endlich die Weichen stellen, damit die lang ersehnten Green Jobs endlich Wirklichkeit werden", so Kattnig.

