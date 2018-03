70. Treffpunkt Radio: Hellwach in Wien

Ein Blick hinter die Kulissen der nächtlichen Radio- und Berufswelten Wiens

Wien (OTS) - Vor knapp zwei Jahren beschlossen die Ö3-Redakteure Birgit Pointner und Tim Cupal, ein Buch über jene Menschen zu schreiben, die dann arbeiten, wenn alle anderen schlafen, und deren Arbeit den reibungslosen Ablauf unseres Alltags sichert. Pointner sammelte als Redakteurin, Reporterin und Chefin vom Dienst selbst Erfahrung im Nachtdienst, wie sie beim Branchen-Talk Treffpunkt Radio gestern, Mittwochabend, in Wien erzählte.

Unter dem Titel "Hellwach in Wien" porträtiert das Ergebnis ihres Buchprojekts Menschen in 34 unterschiedlichen Berufen - vom Schlafforscher über den Rettungsdienst und die Polizeistreife bis hin zur Sexarbeiterin am Gürtel und den Würstelstandbetreiber auf der Mariahilfer Straße - und bietet damit einen unterhaltsamen Streifzug durch das nächtliche Wien.

"Wir wollten zeigen, welche Menschen in Wien nachts hellwach unterwegs sind. Denn wenn man so zwischen zwei und vier Uhr früh im menschenleeren Radiosender sitzt, glaubt man, dass man ohnehin als einzige wach ist bzw. arbeitet", so die zweifache Mutter und Nachrichtensprecherin. Tatsächlich wird Ö3 laut Hörertest um diese Zeit von bis zu 130.000 Hörern gehört - "Ich sag' mir immer: Ich führe Österreich sicher durch die Nacht. Wir versorgen die Menschen, die in der Nacht arbeiten müssen, mit Information und liefern ihnen dazu gute Musik", so Pointner.

Neben den üblicherweise eher ruhigen Nachtdiensten gibt es natürlich auch Krisensituationen, in denen sich die Besetzung innerhalb von 30 Minuten auf zirka zehn Redakteurinnen und Redakteure erhöht. Oft werden die Radiomacher in diesem Fall aus den unterschiedlichsten Lebenssituationen herausgerissen und kommen -wenn es schnell gehen muss - auch in eleganter Abendkleidung oder im Heimwerker-Outfit in die Redaktion, so Pointner: "Das Weltgeschehen bleibt eben niemals stehen und hält sich daher auch nicht an unseren individuellen Tagesablauf."

Treffpunkt Radio immer am ersten Mittwoch des Monats

"Treffpunkt Radio im Ottimo" ist der Treffpunkt für Redakteurinnen, Moderatoren und Producerinnen aus der österreichischen Radiolandschaft, für PR-Verantwortliche aus Agenturen und Unternehmen sowie für all jene, die an Österreichs Radiolandschaft interessiert sind. Treffpunkt Radio ist eine Initiative der Mödlinger Radio-Service-Agentur Putz & Stingl, des Österreichischen Journalisten Clubs sowie von APA-OTS Originaltext-Service und findet jeden ersten Mittwoch im Monat statt.

Im Weblog http://treffpunktradio.ots.at finden sich Berichte und Audiobeiträge von den vergangenen Veranstaltungen des Treffpunkt Radio. Dort können Userinnen und User nicht nur direkt mit den Macherinnen und Machern des Treffpunkt Radio in Kontakt treten, sondern auch untereinander Meinungen austauschen.

