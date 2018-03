FPK-Darmann: Freiheitliche Forderung nach einem landesweiten Bettelverbot wird gesetzlich verankert

Klagenfurt (OTS) - Der Obmann des Rechts- und

Verfassungsausschusses des Kärntner Landtages, FPK-Klubobmann-Stellvertreter Mag. Gernot Darmann, sieht sich mit der Beschlussfassung im heutigen Ausschuss hinsichtlich der Einführung eines Bettelverbotes in Kärnten in den dringlichen Forderungen der Freiheitlichen in Kärnten bestätigt, endlich ein Bettelverbot für das Bundesland Kärnten gesetzlich zu verankern, welches der Polizei eine konsequente Vollziehbarkeit garantiert. "Dem aggressiven, aufdringlichen, gewerbsmäßigen, organisierten Betteln sowie dem Betteln mittels Kindern und unmündig Minderjährigen wird bei entsprechender Strafandrohung künftig ein gesetzlicher Riegel vorgeschoben", so Darmann, der sich darüber hinaus über das Stimmverhalten der SPÖ erschüttert zeigt. "Wie kann ein Mandatar der SPÖ ruhigen Gewissens gegen ein Gesetz zum Verbieten von aggressiver Bettelei oder Bettelei mittels Kindern stimmen", fragt sich Darmann mit absolutem Unverständnis, um SPÖ-Landesparteiobmann Kaiser schließend aufzufordern, "vom unwürdigen SPÖ-Irrweg der Schutzpatronenhaltung für organisierte Bettelei abzulassen und im Kärntner Landtag dem Vorstoß der Freiheitlichen in Kärnten die Zustimmung zu geben".

