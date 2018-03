Becher: Wohnen und Bauen unter ökologischen Gesichtspunkten ist notwendig

Wohnbauförderung ist entscheidendes Instrument für die Wohnbaupolitik

Wien (OTS/SK) - "Die heutige Enquete über "Zukunftsinvestitionen

in Umwelt, Bauen und Wohnen" im Parlament hat die Wichtigkeit dieses Themas klar aufgezeigt", erklärte SPÖ-Wohnbausprecherin Ruth Becher am Donnerstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Und weiter: "Es zeigte aber auch, dass im Nationalrat intensiv an den verschiedensten Themen im Bereich Bauen, Wohnen und zu umweltpolitischen Fragen gearbeitet wird, was nach außen hin nicht immer so sichtbar ist." ****

Nachdem die Entwicklung des Wohnbaus schon immer zeitabhängige Wertigkeiten mit sozialen, städtebaulichen oder bautechnischen Zielvorgaben kannte, rückte im letzten Jahrzehnt immer mehr der Umweltgedanke ins Zentrum des modernen Wohnbaus.

"Um die Balance zwischen sozialem Wohn- und Städtebau sowie ökologisch notwendigen Maßnahmen zu erreichen, ist das Instrument der Wohnbauförderung immer noch dafür am besten geeignet", erläuterte Becher. "Umso erfreulicher ist es, dass praktisch sämtliche PolitikerInnen und ExpertInnen fordern, dass es keine Zweckentfremdung und Streichung der Wohnbauförderung geben darf und dass Neubau und Sanierung nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Sanierungsmaßnahmen dürfen also nicht zu Lasten des Neubaus gehen", so Becher.

Die Vorsitzende des Bautenausschusses des Nationalrates betonte weiters die wichtige Funktion des staatlich geförderten Wohnbaus, nachdem rund 70 Prozent des neuen Wohnbaus mit Wohnbauförderungsmittel errichtet wurden und leistbares Wohnen ein wichtiger Bestandteil sozialer Sicherheit ist.

"Unbestritten sind auch die ökonomischen Effekte, die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, und der Beitrag zur Erreichung der Kyoto-Ziele. Immerhin sind bereits mehr als zwei Drittel der gemeinnützigen und Gemeindewohnungen thermisch saniert und benötigen nur mehr die Hälfte ihres vorherigen Energieverbrauchs", argumentiert Becher.

Das österreichische Fördersystem wurde inzwischen um ökologische Kriterien erweitert. Daher ist auch keine Änderung des geltenden Wohnrechts notwendig, um energiesparende Investitionen zu ermöglichen. "74 Prozent aller Gebäude in Österreich sind Ein- und Zweifamilienhäuser und unterliegen ohnehin nicht dem Wohnrecht, sondern dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch", ergänzte Becher.

Die SPÖ-Wohnbausprecherin zeigte sich davon überzeugt, dass es für die Wohnbaupolitik der nächsten Jahre entscheidend sein wird, dass weiterhin eine ausreichende Anzahl von qualitativ hochwertigen Wohnungen bereit gestellt wird, damit Wohnen auch künftig leistbar ist. Vor allem für die Menschen, die darin wohnen. "Soziale Aspekte, Wirtschaftlichkeit und Umweltgedanken schließen sich im Wohnbau nicht aus, sondern ergänzen sich", schloss die SPÖ-Wohnbausprecherin. (Schluss) mo/mp

