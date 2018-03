VP-Aichinger ad Brauner: Wirtschaftliche Rahmenbedingungen für Unternehmer verbessern

Wien (OTS) - "Es ist durchaus erfreulich, dass in Wien eine Steigerung bei Betriebsansiedelungen zu verzeichnen ist. Das ist aber keineswegs der Verdienst der SP-Wirtschaftsstadträtin. Die Arbeit für Wien erledigt die bundeseigene ABA (Anm. Bundes-Ansiedlungsagentur -Invest in Austria), während die Stadt Wien die Hände in den Schoß legt. Statt weiterhin Geld in Umbenennungen und Eigen-PR zu investieren sollte die Wirtschaftsagentur ein Full Service für potenzielle Investoren bieten", kritisiert der Wirtschaftssprecher der ÖVP Wien, LAbg. Fritz Aichinger.

Im Jahr 2009 habe die Wirtschaftsagentur Wien lediglich neun Betriebsansiedelungen zustande gebracht, ECO Plus aus Niederösterreich im Vergleich dazu 83. Ein klarer Beweis für die Ideenlosigkeit und mangelnde Bereitschaft der Wirtschaftsagentur Wien, Initiative zu ergreifen. 2010 wurden mit Hilfe des niederösterreichischen ECO Plus insgesamt 87 Ansiedlungs- und Erweiterungsprojekte mit rund 2.100 gesicherten bzw. neu geschaffenen Arbeitsplätzen positiv abgeschlossen. Allein die Zahl der Neuanfragen von Unternehmen an die ECO Plus belief sich 2010 auf insgesamt 439.

"Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen machen es den Unternehmern schwer, in Wien Fuß zu fassen, ihre Firmen aufzubauen und wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Genehmigungsverfahren sind in Wien bürokratisch, kompliziert und langsam, das sind nicht gerade Faktoren, die für eine Betriebsansiedelung in Wien sprechen", so Aichinger.

Um die Chancen Wiens als Tor zu Osteuropa zu bewahren, fordert er daher eine "Headquarter Task-Force", die auch aktives Standortmarketing betreibt. "Wien hat als Unternehmensstandort größte Chancen, diese gilt es aber auch zu nutzen", betont Aichinger abschließend.

