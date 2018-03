Dialog-Offensive: Diözese Graz-Seckau zieht positive Bilanz

Kapellari: "Keine Alternative zum begonnenen Weg des Dialogs"

Graz, 03.02.11 (KAP) Eine positive Bilanz zu den jüngsten "Diözesangesprächen" hat die Diözese Graz-Seckau gezogen. Der Ansatz eines offenen Gesprächs, bei dem alle Themen auf den Tisch kommen, die Nah- und Fernstehende auf der Seele liegen, habe sich bewährt, erklärte Bischof Egon Kapellari im Anschluss an eine Beratung der Ergebnisse im Konsistorium, dem höchsten bischöflichen Beratungsgremium. Es gebe "keine Alternative, den begonnenen Weg weiter zu gehen", erklärte Kapellari. Regionalgespräche seien eine "wichtige Facette innerhalb der entscheidenden Hauptfragen: Wer ist Gott? Wer ist Jesus Christus? Und was ist dann die Kirche?"

Mehr als 600 Interessierte waren am vergangenen Wochenende zu zeitgleich an sechs Orten in der gesamten Steiermark abgehaltenen offenen Gesprächsrunden mit Vertretern der Diözesanleitung - u.a. Bischof Kapellari und Weihbischof Franz Lackner - zusammengekommen. Die Teilnehmerzahl habe die Erwartungen übertroffen, war die Meinung im Konsistorium, wo Bischofsvikar Heinrich Schnuderl die Ergebnisse präsentierte. Auch sei es gelungen, einen Dialog "auf Augenhöhe" zu führen und diesen professionell zu dokumentieren.

Eine erste inhaltliche Auswertung der Gespräche präsentierte das steirische "Sonntagsblatt" in seiner aktuellen Ausgabe (6. Februar). So zeige die Sichtung der Fragebögen, dass die Teilnehmer den Umgang mit den sogenannten "wiederverheirateten Geschiedenen", eine Neuordnung der Zulassungsbedingungen zum Priesteramt (Zölibatspflicht), die Gestaltung der Gottesdienste sowie die Frage nach größeren Mitbestimmungsmöglichkeiten der Laien als prioritär erachten. Ebenfalls genannt, jedoch weniger stark gewichtet, wurden die Forderungen nach einer stärkeren Beteiligung von Frauen in der Kirche, nach einer "lebensnahen Sexualmoral" sowie nach der Einsetzung von "Nicht-Priestern in Leitungsfunktionen".

