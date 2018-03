Kommunalpolitisches Referat der SPÖ startet Kampagne für mehr Mittel für Städte und Gemeinden

Bürgermeister warnen vor Unfinanzierbarkeit kommunaler Leistungen - Kampagne "Ist das die Zukunft?" auf www.kommunalpolitik.at

Wiener Neustadt (OTS/SK) - Zahlreiche Städte und Gemeinden Österreichs befinden sich in einer schwierigen finanziellen Situation. Um auf die drohende Unfinanzierbarkeit kommunaler Leistungen aufmerksam zu machen und für mehr finanzielle Mittel für Städte und Gemeinden zu werben, hat das Kommunalpolitische Referat der SPÖ heute, Donnerstag, die Kampagne "Ist das die Zukunft?" gestartet. Die Sujets der Kampagne werden in den nächsten Tagen in rund 570 sozialdemokratisch geführten Gemeinden plakatiert und in Zeitungen geschalten. ****

Mittels ebenso drastischer wie pointierter Plakate, die sozialdemokratische Bürgermeisterinnen und Bürgermeister z.B. als Bettlerin oder Straßenmusikant zeigen, will man auf die prekäre finanzielle Lage der Kommunen hinweisen "und auch Bewusstsein dafür schaffen, welch existentielle Aufgaben die Kommunen täglich für die Menschen erfüllen. Diese reichen von der Trinkwasserversorgung über die Kinderbetreuung bis hin zum Straßenausbau - und all das ist in Gefahr", so der Vorsitzende des Kommunalpolitischen Referats der SPÖ und Wiener Neustädter Bürgermeister Bernhard Müller bei der Kampagnenpräsentation.

Damit Städte und Gemeinden der ökonomischen Abwärtsspirale entkommen und wieder in die Zukunft investieren können, bedürfe es rascher Strukturmaßnahmen seitens des Bundes und der Länder, so Müller. Es brauche daher u.a. 1,5 Milliarden Euro zur Sicherstellung der Leistungen der Kommunen, einen aufgabenorientierten Finanzausgleich sowie sinnvolle Gemeindekooperationen, erklärte Müller. Die heute gestartete Kampagne "Ist das die Zukunft?" hat das Ziel, "bald wieder vernünftig wirtschaften und für die Menschen in unseren Städten und Gemeinden uneingeschränkt da sein zu können", bekräftigte der Vorsitzende des Kommunalpolitischen Referats der SPÖ.

