Bildungsvolksbegehren – Amon: Forderungskatalog an Ministerin Schmied

Manches bereits in Umsetzung; Wichtige Punkte fehlen

Wien, 03. Februar 2011 (ÖVP-PK) "Ich sehe hier einen Forderungskatalog, der sich primär an Unterrichtsministerin Schmied richtet", so ÖVP-Bildungssprecher Werner Amon zum Bildungsvolksbegehren von Ex-SPÖ-Finanzminister Androsch. "Bei manchem, was hier gefordert wird, ist bereits mit der Umsetzung begonnen worden", verweist Amon etwa auf die Lehrerausbildung und den Ausbau der Ganztagesbetreuung an Schulen. "Wichtige Punkte, wie ein geregelter Hochschulzugang und Studienbeiträge werden dagegen komplett ausgeklammert. Das sind keine Nebenfragen, sondern

zentrale Themen für die Qualitätssicherung an den heimischen Hochschulen", so der ÖVP-Bildungssprecher weiter. ****

"Die ÖVP hat mit der Vorlage ihres Bildungskonzepts Bewegung in die Bildungsdebatte gebracht und ein klares Bekenntnis zu Leistung und Differenzierung, Sprachkompetenz und Schulautonomie abgelegt. Mit der Aufwertung der Hauptschulen zu Neuen Mittelschulen sind wir einen Schritt auf die SPÖ zugegangen und erwarten uns im Gegenzug eine Garantie zum Erhalt des Gymnasiums", so Amon, und abschließend: "Jetzt geht es darum, im Interesse der Schülerinnen und Schüler entscheidende Punkte, wie etwa die Mittlere Reife, gemeinsam mit der SPÖ rasch umzusetzen."

