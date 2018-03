Kadenbach zu Tuberkulose-Impfstoff-Initiative: "Ende der Krankheit bis 2050"

Wien (OTS/SK) - In einem gemeinsamen Entschließungsantrag, der heute in der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments in Straßburg verabschiedet worden ist, erinnern die Parlamentarier daran, dass die Pharma-Forschung ihre Bemühungen mehr auf die tödlichen Krankheiten wie Tuberkulose konzentrieren sollte. Die SPÖ-Europaabgeordnete Karin Kadenbach, fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihren Finanzierungsverpflichtungen nachzukommen und alles Erforderliche zu tun, damit die Gelder, die für die Gesundheitsversorgung bestimmt sind, auch den Ärmsten in den Entwicklungsländern zugute kommen. ****

Kadenbach, die auch Mitglied im Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Nahrungsmittelsicherheit ist, sagt: "Tuberkulose zählt immer noch zu den häufigsten Todesursachen der Welt und ist gleichzeitig durch entsprechende Impfungen gut in den Griff zu bekommen. Die Kommission hat gestern im Plenum weitere Finanzmittel zugesagt, scheint aber auf Zeit zu spielen. Wir starten daher mit dem Entschließungsantrag eine neue europäische Initiative, die Krankheit weltweit bis zum Jahr 2050 praktisch zu eliminieren." (Schluss) bj/mp

