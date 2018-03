Onodi: Weitere Verbesserungen bei der Pflege in Niederösterreich

Ausbau der kleinen und mittleren Pflegeeinrichtungen in den Gemeinden wichtige Zukunftsaufgabe

St. Pölten, - (OTS/SPI) - "Unsere MitbürgerInnen können sich darauf verlassen, dass, wenn sie einer Pflege bedürfen, diese auch bekommen. In unserem Bundesland beziehen über 12.000 Menschen Pflegegeld des Landes, rund 71.000 LandesbürgerInnen beziehen Bundespflegegeld. Im Bereich des Bundespflegegeldes wurden nun wichtige Verbesserungen, so beispielsweise bei der Begutachtung, eingeführt. Wenn hinkünftig für die 24-Stunde-Pflege bei den Pflegestufen 3 und 4 eine fachärztliche Begutachtung notwendig ist, so ist dies auch für den Betreuten förderlich, da pflegerische und andere behandlungstechnische Maßnahmen und Notwendigkeiten von Beginn an besser abgeklärt werden können", so die Gesundheitssprecherin der NÖ Sozialdemokraten, LAbg. Heidemaria Onodi, zur jüngst im NÖ Landtag beschlossenen Änderungen des NÖ Pflegegeldgesetzes.

Für die NÖ Gesundheitspolitikerin gibt es trotz grundsätzlich guter Pflegestrukturen für die nächsten Jahre einen großen Aufhol- und Reformbedarf. "Das Angebot der Kurzzeit- und Tagespflege muss ausgeweitet werden, ebenso gehören strukturell die kleinen und mittleren Pflegeeinrichtungen in den Gemeinden gestärkt bzw. deren Einrichtung mehr gefördert. Auch unsere pflegebedürftigen LandesbürgerInnen wollen so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung bleiben. Wenn dies nicht mehr möglich ist, dann wollen sie zumindest in Einrichtungen in ihren Gemeinden, die ihr Lebensmittelpunkt, bleiben. In vielen Kommunen gibt es entsprechende Initiativen, die teilweise auch von den Sozialen Diensten getragen werden. Diese gilt es zusätzlich zu unterstützen, ebenso die Gemeinden, die auf eigene Initiative solche Pflegeeinrichtungen schaffen möchten", so Onodi.

(Schluss) fa

Rückfragen & Kontakt:

SPNÖ-Landesregierungsfraktion/SPNÖ-Landtagsklub

Mag. Andreas Fiala, Pressesprecher LHStv. Dr. Sepp Leitner

Tel.: 02742/9005 DW 12794, Mobil: 06642017137

andreas.fiala @ noel.gv.at

www.noe.spoe.at