FP-Nepp ad SP-Wutzlhofer: Noch einmal gaaanz langsam - Multikulti ist gescheitert!

SPÖ auch bei Kindergärten lernunfähig

Wien (OTS/fpd) - Was in Deutschland von Kanzlerin Merkel klar und deutlich artikuliert wurde, nämlich dass "Multikulti absolut gescheitert ist", will die Wiener SPÖ auch nach der schallenden Wählerwatschen am 10. Oktober nicht kapieren. Wirre Multikulti-Phantasien haben im Jahr 2011 nichts verloren, schon gar nicht im Kindergarten, hält FPÖ-Gemeinderat Dominik Nepp dazu fest. (Schluss)otni

