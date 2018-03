Hilfe braucht Transparenz

118626 Österreicher unterstützten 2010 Licht für die Welt. Neue Kinderpaten: Sänger Eric Papilaya & Austria-Wien-Spieler Manuel Ortlechner. Spendenrekord beim Vienna Night Run: 82.000 Euro.

Wien (OTS) - Goodwill Ambassador Chris Lohner, Sänger Eric Papilaya, Austria-Wien-Abwehrchef Manuel Ortlecher - insgesamt haben 118.626 Österreicherinnen und Österreicher 2010 'Licht für die Welt' unterstützt. In Summe wurden 11,25 Mio Euro für blinde und anders behinderte Menschen in Entwicklungsländern zur Verfügung gestellt. Damit konnte 'Licht für die Welt' 40.700 Augenlicht rettende Operationen am Grauen Star ermöglichen und 19.000 Kinder mit Behinderungen rehabilitativ fördern. Nothilfe wurde nach dem verheerenden Erdbeben in Haiti und nach der Flutkatastrophe in Pakistan geleistet. Die Projektarbeit konnte um 16 % ausgeweitet werden.

Zum sorgsamen Umgang mit Spenden verpflichtet

"Entscheidend ist, dass die Spenden Wirkung zeigen. Und jeder Spender hat ein Recht darauf, dass mit seinem Geld sorgfältig umgegangen wird. Für Spenden sammelnde Hilfsorganisationen die tägliche Verpflichtung", erklärt Rupert Roniger, Geschäftsführer von 'Licht für die Welt'.

"Ich stehe mit meinem Namen dafür, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht", versichert die Schauspielerin und Autorin Chris Lohner. "Ich wurde selbst an beiden Augen am Grauen Star operiert. Wenn ich in Afrika geboren wäre, wäre ich längst blind. Deshalb engagiere ich mich seit zehn Jahren und mit ganzem Herzen für 'Licht für die Welt'."

2 von 135 Hilfsprojekten als Beispiel

'Licht für die Welt' hat in der nordäthiopischen Region Simien Mountains mit Unterstützung der australischen "Fred Hollows Foundation" ein Blindheitsverhütungsprogramm gestartet: Gemeinsam wird am öffentlichen Spital in Debark die erste Augenabteilung im Einzugsgebiet des Ortes errichtet und ausgestattet. Ziel für 2011 ist, 300 Operationen am Grauen Star durchzuführen. In den Simien Mountains leben 370.000 Menschen, für die es momentan keinerlei augenmedizinische Versorgung gibt.

Im Südsudan, dessen Bewohner erst kürzlich in einem historischen Referendum für ihre Unabhängigkeit gestimmt haben, ermöglicht 'Licht für die Welt' ein Bildungsprojekt für Kinder mit Behinderungen: Seit vergangenem Jahr werden 280 behinderte Kinder in Regelschulen von speziell ausgebildeten Lehrern unterrichtet. Das Projekt wird seit diesem Jahr mit Hilfe der Europäischen Union auf 45 Schulen ausgeweitet. Ziel ist, dass über 7.000 Kinder mit Behinderungen in Yei, Lanya, Morobo und Mundri Zugang zu Bildung bekommen.

Qualität als oberstes Prinzip

Dr. Karl Rigal, Oberarzt am Wiener Hanusch-Krankenhaus und Vorstandsmitglied von 'Licht für die Welt', ist soeben von einem ehrenamtlichen Projekteinsatz im westafrikanischen Burkina Faso zurück gekommen: "In meinem Urlaub habe ich dort lokale Augenärzte in neuen Operationstechniken weitergebildet. Denn die Ausbildung einheimischer Fachkräfte ist die einzige Chance, vermeidbare Blindheit wirkungsvoll zu bekämpfen."

Rückschau 2010, Ausblick 2011

Beim Vienna Night Run am 5. Oktober 2010 sind 16.400 Menschen die Wiener Ringstraße entlang gelaufen. Jetzt wird deutlich sichtbar, was das Laufen bewirkt hat: 82.000 Euro für Augenlicht rettende Operationen am Grauen Star wurden bereits an 'Licht für die Welt' überwiesen. Vienna-Night-Run-Veranstalter und Sportmedia-Geschäftsführer Hannes Menitz: "5 Euro jeder Startgebühr gehen als Spende an 'Licht für die Welt'. Das ist transparente und effiziente Hilfe - und nicht, wie oft bei Veranstaltungen, 'ein ominöser Reinerlös von irgendwas'. 'Licht für die Welt' und der Vienna Night Run sind nach der vierten Veranstaltung ein eingespieltes Team, das in Zukunft hoffentlich noch mehr gemeinsam bewegen wird!" Heuer wird der Vienna Night Run am Samstag, den 8.10. stattfinden.

Neue Kinderpaten: Manuel Ortlechner und Eric Papilaya FK-Austria-Wien-Abwehrchef Manuel Ortlechner hat beim Vienna Night Run als Begleitläufer der blinden Schülerin Sanja Martinovic teilgenommen. Als frisch gebackener Kinderpate bei 'Licht für die Welt' setzt er nun sein Engagement fort: "Als Sportler weiß ich aus eigener, oft schmerzlicher Erfahrung, dass man nach Verletzungen nur mit regelmäßiger Therapie wieder auf die Beine kommt. Deshalb ist es selbstverständlich für mich, als Kinderpate die Rehabilitationsprojekte von 'Licht für die Welt' zu unterstützen!" Kinderpaten spenden 25 Euro pro Monat und schenken damit behinderten Kindern in den Armutsgebieten unserer Erde die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben.

Auch der Sänger und Moderator Eric Papilaya ist ab sofort 'Licht für die Welt'-Kinderpate. Wenn er nicht gerade einen Auftritt mit seiner Band "The Jackson Eleven" hat oder als Musikjournalist für Servus-TV unterwegs ist, setzt er sich gerne und sehr engagiert für 'Licht für die Welt' ein - mit seiner Teilnahme beim Vienna Night Run, mit einem Auftritt als Sänger - und ab sofort auch mit seiner Patenschaft: "Es ist für mich selbstverständlich, die karitative Organisation, die ich in der Öffentlichkeit vertrete, auch mit Spenden zu unterstützen."

Zahlen, Daten, Fakten

'Licht für die Welt' konnte die Gesamterlöse im vergangenen Jahr um 14,7 Prozent auf 11,25 Mio Euro steigern. Damit hat die österreichische Hilfsorganisation 700.000 blinde und anders behinderte Menschen (um 100.000 mehr als im Jahr davor) in 135 Hilfsprojekten (+ 8) erreicht.

Ein wichtiger Unterstützer ist die Papier- und Verpackungsgruppe Mondi, die 'Licht für die Welt' den Jahresbedarf an Papier kostenlos zur Verfügung stellt. Hauptsponsor der österreichischen Initiative gegen Blindheit ist das Korneuburger Pharmaunternehmen CROMA.

Gesunken sind nur die öffentlichen Projektzuwendungen, um 17 Prozent im Vergleich zum Jahr 2009. Mit Unterstützung der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit ermöglichte 'Licht für die Welt' im vergangenen Jahr 12 Projekte der Gemeindenahen Rehabilitation in Burkina Faso, Äthiopien und Mosambik.

Rolle der Politik

'Licht für die Welt'-Geschäftsführer Rupert Roniger verweist auf eine wirkungsvolle Zusammenarbeit mit der Austrian Development Agency und appelliert an Außenminister Michael Spindelegger und die österreichische Bundesregierung: "Die Finanzierung der österreichischen Entwicklungshilfe muss langfristig sichergestellt werden. Das Bundesfinanzrahmengesetz, das im kommenden Frühjahr beschlossen wird, ist die erste entscheidende Möglichkeit, dafür die Weichen zu stellen. Ich bedanke mit bei den Österreicherinnen und Österreichern für ihre Unterstützung im vergangenen Jahr. Außerdem hoffe ich, dass die Regierung nun ihren internationalen Verpflichtungen nachkommen wird."

