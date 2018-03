Claas Sandrock wird Partner bei Brunswick in Deutschland

Claas Sandrock (45) tritt am 1.3.2011 als Partner in die Brunswick Group LLP ein. Claas Sandrock, zuletzt Kommunikationschef der Beiersdorf AG, verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Kommunikationsarbeit für Unternehmen. Er verantwortete unter anderem die weltweite Kommunikation und Corporate Social Responsibility (CSR) des DAX-Unternehmens Beiersdorf und baute zuvor die Unternehmenskommunikation der E-Plus Gruppe auf. Seine Beratungsschwerpunkte werden in den Bereichen Kommunikationsmanagement/strategische Kommunikation, Change, Nachhaltigkeit und Online liegen. "Wir freuen uns, dass wir mit Claas Sandrock einen Partner mit hoch geschätzter Erfahrung in der Unternehmenskommunikation gewinnen konnten", sagt Thomas Knipp, Senior Partner von Brunswick und Sprecher der deutschen Geschäftsführung. "Mit ihm werden wir unser ganzheitliches Beratungsangebot für innovatives und modernes Kommunikationsmanagement weiter ausbauen." Über Brunswick: Brunswick Group LLP ist eine international führende Gesellschaft für strategische Kommunikationsberatung. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Abu Dhabi, Berlin, Brüssel, Dubai, Frankfurt, Hongkong, Johannesburg, London, Mailand, New York, Paris, Peking, San Francisco, Stockholm, Washington und Wien und berät mehr als 300 Kunden in aller Welt. Brunswick beschäftigt rund 470 Mitarbeiter, davon 80 Partner. Brunswick wurde 1987 in London gegründet und betreut seine Kunden in den Feldern Finanzkommunikation, Krisenkommunikation, Investor Relations, Public Affairs, Interner Kommunikation und Reputationsberatung.

