Singer: Enquete Umwelt-Bauen-Wohnen zeigt enormes Potenzial für Wirtschaft und Beschäftigung

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Wien, 3. Februar 2011 (ÖVP-PK) Passend zum Auftakt des neu aufgelegten Sanierungsschecks für die thermische Wohnbausanierung haben der ÖVP- und SPÖ-Klub heute zu einer gemeinsamen parlamentarischen Enquete mit dem Titel "Zukunftsinvestitionen in Umwelt, Bauen und Wohnen" eingeladen. "Mehr als 400 Experten aus den einzelnen Fachbereichen folgten der Einladung", freut sich ÖVP-Wohnbausprecher Abg. Johann Singer.

Mit dem Budget 2011 wurde bereits ein großer erster Schritt zur Ökologisierung unseres Steuersystems gesetzt. Für Singer steht fest, dass dieser nachhaltige Weg der Bundesregierung fortgeführt werden muss. "Dazu brauchen wir vernünftige Rahmenbedingungen für Investitionen der Bau- und Umweltwirtschaft, die einerseits für Wachstum und Beschäftigung sorgen und andererseits einen maßgeblichen Beitrag zur Erfüllung der Klimaziele leisten." Das betrifft gleichermaßen die Sanierung von Altbauten, aber auch den Neubau.

Singer verweist darauf, dass Wohnen weiterhin für alle leistbar sein und allen Bevölkerungsschichten zugänglich bleiben muss. Er will sich dafür einsetzen, dass die Wohnbauförderungsmodelle von Bund und Ländern als Anreize für die Bürgerinnen und Bürger fortgesetzt werden. "Dabei müssen wir weiterhin unser Hauptaugenmerk auf die erneuerbaren Energieträger legen und das auch mit der öffentlichen Unterstützung zum Ausdruck bringen. Langfristig muss es unser Ziel sein, gesamtstaatlich ernergieunabhängig zu werden, so wie es bereits in einigen österreichischen Gemeinden erfolgreich vorgelebt wird."

Der Wohnbau trägt für den ÖVP-Wohnbausprecher aber auch gesellschaftspolitische Verantwortung. Ein Blick auf die Bevölkerungsentwicklung zeigt die neuen Anforderungen an das Wohnen im Alter. "Hier besteht ein enormes Potenzial, das für alle Beteiligten gewinnbringend genutzt werden kann", so Singer abschließend.

