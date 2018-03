SPÖ Kärnten wird Bildungsvolksbegehren von Hannes Androsch unterstützen

Kaiser: Nur mit Mut und Engagement können wir entscheidende und dringend notwendige Weichenstellungen im Bildungsbereich vornehmen. "Ja, ich unterschreibe!"

Klagenfurt (OTS) - "Nach der jahrelangen Bildungs-Verweigerungs-Politik der ÖVP ist das Bildungsvolksbegehren der von vielen Menschen lang ersehnte zündende Funke um den Bildungsmotor durchzustarten", macht der Landesparteivorsitzende der SPÖ-Kärnten LHStv. Peter Kaiser klar.

Für ihn Kaiser stehe fest, dass die SPÖ-Kärnten das Bildungsvolksbegehren von Hannes Androsch mit aller Kraft unterstützen soll. Entsprechende Parteivorstandsbeschlüsse werden am Montag getroffen.

"Wir wollen die beste Aus- und Schulbildung für unsere Kinder und Jugendlichen. Bildung ist der Schlüssel für die Zukunft und wir haben es in der Hand den Schlüssel in die richtige Richtung umzudrehen und die Türe für eine besser Zukunft für nachkommende Generationen aufzustoßen", so Kaiser.

