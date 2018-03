Was Frauen wirklich wollen / FirstAffair.de verrät, was Männer zu Herzensbrechern macht

Berlin (ots) -

Zurückgegelte Haare, Sonnenbrille und lockere Sprüche: Cooles Machogehabe lässt Frauenherzen nicht gerade höher schlagen. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des führenden Seitensprungportals FirstAffair.de unter 1.423 weiblichen Mitgliedern im deutschsprachigen Raum. Anstatt männliches Imponiergehabe an den Tag zu legen, sollten Männer lieber versuchen, durch ehrliches und selbstbewusstes Auftreten zu punkten, denn das überzeugt knapp 67 Prozent der Seitenspringerinnen bei der Suche nach einer heißen Affäre. Frauen wollen eine tolle Ausstrahlung Wie genau der Schauspieler Eddie Cibrian die Sängerin LeAnn Rimes zum Seitensprung motivierte, ist nicht bekannt. Fest steht, dass eine tolle Ausstrahlung bei den weiblichen FirstAffair.de-Mitgliedern prinzipiell an erster Stelle bei der Seitensprungsuche steht (52 Prozent). Danach folgen ein interessanter Charakter (28,5 Prozent) und gutes Aussehen (11,5 Prozent). Vor allem schöne Augen (52,5 Prozent) sind flirtwilligen Frauen optisch besonders wichtig, gefolgt von einem durchtrainierten Körper (39 Prozent) und gepflegten Zähnen (37,2 Prozent). In punkto Auftreten bevorzugen Frauen bei Männern ein ehrliches, selbstbewusstes Auftreten (66,8 Prozent), eine fröhliche, selbstironische Erscheinung (23,3 Prozent) und eine höfliche, zurückhaltende Art (7,8 Prozent). Echte Gentlemen stehen hoch im Kurs Wer meint, dass Gentlemen aus der Mode sind, hat weit gefehlt. Bei fast 62 Prozent der befragten Seitenspringerinnen punkten Männer, die der Dame gerne die Tür aufhalten und in den Mantel helfen. Bei der Frage nach Verhalten und Lebensstil sind Männer mit einem Sinn für die schönen Dinge im Leben (38,1 Prozent) und sensible Zuhörer (33,7 Prozent) ebenfalls als potenzielle Seitensprungpartner äußerst beliebt. Eher abtörnend wirken Männer, die den Siegertypen spielen und ständig versuchen, sich in Szene zu setzen (61,9 Prozent). Danach folgen Besserwisser, die anderen ständig ins Wort fallen (57,6 Prozent) und Männer, die dauernd über ihre Partnerin oder andere Affären reden (46,5 Prozent). Business-Look macht Frauen schwach Jeans, Turnschuhe und Dreitagebart? Der Casual-Style ist bei den Seitenspringerinnen zwar sehr beliebt, sollte aber nicht zu lässig interpretiert werden. Auf dem zweiten Platz des Rankings der begehrtesten Outfits der Femme Fatales landet der elegante Casual-Look, knapp hinter dem beliebten Business-Style. Platz Drei belegt der Uniform-Look (9 Prozent), gefolgt vom lässigen Surfer-Style (5,6 Prozent) und vom wilden Rockerstil (5,1 Prozent). Weitere Informationen finden Sie auf www.FirstAffair.de .

