Privatisierung von Schlüsselbeteiligungen für Salzburg kein Thema

Brenner erteilt Überlegungen von Wirtschaftsforschungsinstitut und Wiener Börse eine klare Absage

Salzburg (OTS) - "Als reine Fantasien, die in Salzburg solange

nicht Realität werden, solange ich Eigentümervertreter bin", bezeichnete Finanzreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. David Brenner die heute, Donnerstag, 3. Februar, in einigen Tageszeitungen veröffentlichten Überlegungen zur Privatisierung wichtiger Infrastruktureinrichtungen wie Energieversorger und Flughäfen. Angestellt wurden solche Überlegungen von den Vorständen der Wiener Börse und dem Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo). Konkret genannt wurden dabei etwa die Salzburg AG und der Flughafen Salzburg.

"Eine Privatisierung von Schlüssel-Beteiligungen des Landes ist absolut indiskutabel. Hier gibt es in Salzburg einen breiten Konsens - von der Landesregierung bis zum Landtag!", so Brenner. So sei etwa die Entwicklung der Salzburg AG eine lupenreine Erfolgsgeschichte. "Die Salzburg AG sichert mit den Bereichen Energie, Verkehr und Telekommunikation die Lebensadern unseres Landes. Genau deshalb soll die Salzburg AG auch weiterhin ein Unternehmen im öffentlichen Besitz bleiben. Weil es gerade jetzt, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, stabile Rahmenbedingungen braucht. Spätestens seit Ausbruch der Wirtschaftskrise müsste eigentlich jedem klar sein, dass Privatisierungen eben kein volkswirtschaftliches Patentrezept sind", betonte Brenner.

Auch der Flughafen Salzburg sei als Salzburgs "Tor zur Welt" ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen mit ausgezeichneten Zukunftsaussichten. "Warum sollten wir hier also kurzsichtige Privatisierungsschritte zum Nachteil des Landes und seiner Bürgerinnen und Bürger setzen? Für Einmaleffekte, von denen schon in kürzester Zeit nichts mehr zu spüren sein wird? Damit essenzielle Entscheidungen im Infrastrukturbereich im Interesse von Konzernen und nicht der Allgemeinheit getroffen werden? Im Übrigen bringen sowohl der Flughafen Salzburg als auch die Salzburg AG als wirtschaftlich gut geführte Unternehmen dem Land jedes Jahr Millionen an Dividende. Es bleibt also dabei: solche Privatisierungen sind schlicht Unsinn und es wird sie daher nicht geben", bekräftigte Landeshauptmann-Stellvertreter Brenner abschließend.

