Herzerfrischende Momente zum Valentinstag: Romantik Hotel GMACHL schnürt Liebes Pakete für "Zeit zu Zweit"

Salzburg (TP/OTS) - Es gibt wohl keinen passenderen Ort, wo verliebte Pärchen das Glück ihrer Zweisamkeit besser genießen könnten, als im Romantik Hotel GMACHL in Elixhausen.

Anlässlich des Valentinstages schnürt das 4-Sterne Refugium nahe der Mozartstadt zwei herzerfrischende Liebespakete, die wahlweise mit oder ohne Übernachtung romantische Momente in Ihre Partnerschaft zaubern. Ein sinnliches Verwöhn- und Genussprogramm, das man als Gutschein seiner Liebsten oder seinem Liebsten am Tag der Liebe schenkt, jedoch zum persönlichen Wunschtermin genießt, soll das Bekenntnis geschätzter Zweisamkeit zum Ausdruck bringen.

"In unserem Hotel zelebrieren Verliebte, Pärchen, Ehepaare natürlich das ganze Jahr hindurch ihre Liebe und persönlich gelebte Romantik", so das Gastgeberpärchen Michaela Hirnböck-Gmachl und Fritz Hirnböck. "Es ist uns daher ein Anliegen, dass unsere Liebespaket-Gutscheine 'Zeit zu Zweit' auch über den Valentinstag hinausgehend eingelöst werden können."

Jene, die mit einer außergewöhnlichen Geschenkidee überraschen wollen, haben die Möglichkeit, ihre Liebste oder ihren Liebsten für einen Tag in das Romantik Hotel GMACHL entführen, um dort in trauter Zweisamkeit den Komfort und das romantische Ambiente eines 4-Sterne Refugiums inkl. einem genussreichen Verwöhn-Programm für alle Sinne zu erleben.

Panorama SPA Horizont als Schauplatz für wohltuende Zweisamkeit

Den eindrucksvollen Schauplatz für die wohltuende Liebeserklärung bietet der atemberaubende GMACHL Panorama SPA "Horizont" mit Weitblick auf die umliegenden Berge, wo man in den Private-SPA Räumlichkeiten bei aromatischen Kräuterbädern in der Partnerwanne und einem Glas Champagner noch genügend Platz für Zukunftsträume findet.

Das einladende Kaminzimmer inklusive Bar sowie die heimeligen Restaurantstuben überraschen mit Genussreichem aus Küche und Keller. "Damit der Aufenthalt in unserem Refugium noch lange in Erinnerung bleibt, erhalten unsere Liebespärchen ein Erinnerungsfoto, eine hausgemachte Marmelade sowie 'Liebes-Rezepte', die sie auch im Alltag zu romantischen Aktivitäten zu Zweit inspirieren mögen", so Fritz Hirnböck.

Weitere Infos zu den GMACHL "Liebes-Paketen" finden Sie unter http://www.gmachl.com

Reservierungen unter Tel.: +43 (0) 662 480212-0

Email: romantikhotel @ gmachl.com

