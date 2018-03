DiePresse.com und e-quadrat kooperieren im Video Bereich

Wien (OTS) - DiePresse.com startete vor kurzem mit dem neuen Video-Produkt aus dem Hause e2, dem ePlayer. User von DiePresse.com finden im Sportchannel ab sofort zahlreiche internationale Video-Beiträge aus der Welt des Sports.

Leonhard Vogel, GF von e-quadrat: "Wir sind davon überzeugt, dass wir mit dem ePlayer einerseits das steigende Interesse der User nach Bewegtbild-Content abdecken und andererseits die vermehrten Anfragen von Werbe- und Mediaagenturen nach hochwertigen Video-Ads damit bedienen können. Besonders freut es uns mit DiePresse.com in so kurzer Zeit einen renommierten Partner für den ePlayer gefunden zu haben."

Auch auf der Seite von DiePresse.com freut man sich über den ersten Bewegtbild-Content auf dem Online-Nachrichtenportal. "Wir freuen uns sehr mit e-quadrat einen geeigneten Partner und Lieferant von Sport-Video-Content gefunden zu haben. Hier können wir die ersten Erfahrungen im Bereich der Bewegtbild-Werbung in Form von Pre-Mid-& Post-Roll Spots sammeln und unser Produktportfolio damit erweitern", Marion Stelzer-Zöchbauer - Verkaufsleitung Online & Mobile Sales DiePresse.com.

ePlayer auf DiePresse.com unter DiePresse.com/sport

Der ePlayer ist ein Full-Service-Package bestehend aus Video-Content, Technik-Hosting und Ad-Serving, welches den österreichischen Publishern zur kostenlosen Integration angeboten wird. Neben einem umfangreichen Anteil an Fußballvideos aus den europäischen Top-Ligen, können sich User direkt im ePlayer u.a. auch durch die Tennis-, Wintersport-, Eishockey- (mit NHL), Basketball-(mit NBA) und Golf-Channels klicken.

Über DiePresse.com:

Hochwertiger Content steht - wie es sich für die Marke "Die Presse" gehört - auch im Mittelpunkt von DiePresse.com: Höchste Qualitätsansprüche in punkto Informationsaufbereitung, Design und Usability. Aktuellste Nachrichten und Hintergrundinfos aus der 24-Stunden-Online-Redaktion. Innovative Nachrichtenversionen, ob online oder mobile, als App für iPad und iPhone, in Social Networks, am TV-Gerät, uvm.

Mit insgesamt 601.959 Unique Usern pro Monat und damit einer Steigerung von rund 26% gehörte DiePresse.com im letzten Messzeitraum wieder zu den am stärksten wachsenden Nachrichtendiensten in der ÖWA Plus. Die monatliche Reichweite lag im 2. Quartal 2010 bei 11,1 Prozent und somit 1,7 Prozentpunkte über dem Wert vom Vorjahr.

User von DiePresse.com sind überdurchschnittlich gut gebildet und gehören zu den Bestverdienern in Österreich. Über 37% verfügen über ein Haushaltsnettoeinkommen von 3.000 Euro und mehr. Der größte Anteil der User von DiePresse.com ist zwischen 20 und 39 Jahren alt. DiePresse.com

Über e-quadrat:

e-quadrat communications gmbh versteht sich als Full-Service Online-Agentur. Das Unternehmen ist nicht nur in Österreich aktiv, sondern behauptet sich seit einigen Jahren auch erfolgreich am europäischen Markt. Den Fokus legt e-quadrat auf Mediaeinkauf/-planung, Datenservices, Performance Marketing, Webentwicklung, SEO&SEM. Seit Jänner 2009 betreibt und vermarktet e-quadrat auch ein exklusives Online-Sport-Netzwerk in Österreich. www.e2-online.com

