AKW-Mochovce-Brand: Berlakovichs und Anschobers Antiatom-Politik sind Bedrohung für die Sicherheit der Bevölkerung

Kein OÖ-Teilnehmer bei Gesprächen zu UVP-Temelin - "Antiatom-Pinocchio" Anschober gibt Atomlobby grünes Licht

Pasching (OTS) - Wie gestern bekannt wurde, ereignete sich bereits im November ein hochgefährlicher Brand im slowakischen AKW Mochovce. Die Tatsache, dass dieses - die Sicherheit der Menschen massiv gefährdende Ereignis - seit Monaten vertuscht werden konnte, und die Bevölkerung ausschließlich durch Zivilcourage mittels einem anonymen Brief informiert wurde, zeigt wenig überraschend, dafür sehr deutlich, wie Umweltminister Berlakovich mit seiner destruktiven Antiatom-Politik die Menschen rücksichtslos gefährdet und ausschließlich im Sinne von wirtschaftlichen Interessen agiert. Berlakovich ist verpflichtet zu den Ereignissen umgehend Stellung zu beziehen, für eine lückenlose Aufklärung zu sorgen und die Fakten und offiziellen Dokumente der Untersuchungen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Mit Landesrat Anschober kann die Bundesregierung nun offensichtlich auch auf volle Rückendeckung aus Oberösterreich zählen und sich über hollywoodtauglichen Zuwachs und auf oberösterreichischen Pseudo-Atom-Widerstand freuen: Zu den am 31.1.2011 stattgefundenen bilateralen Konsultationen in Prag zum Ausbau von Temelin 3 &4, entsandt Anschober nicht einmal mehr einen oberösterreichischen Teilnehmer: Dies obwohl der EUGH bereits im Juli 2010 feststellte, dass das zugrundeliegende UVP-Gesetz widerrechtlich ist. Logische Vorgangsweise wäre es sofort den Abbruch der UVP einzufordern. Aber anstatt einen kompetenten Vertreter mit dieser Forderung nach Prag zu schicken, verzichtet Anschober auf die Teilnahme und gibt damit grünes Licht für die Atomlobby. Einsicht dafür zeigt der politisch Verantwortliche nicht, stattdessen versucht sich Anschober mit faulen Ausreden und billigen Versuchen anderen die Schuld für sein Fehlverhalten in die Schuhe zu schieben und bringt damit das Fass endgültig zum Überlaufen.

"Nach Anschobers "Entsorgung" des Antiatom-Beauftragten Pavlovec, dessen einziges "Vergehen" es war, dass dieser stets ehrlich, zielorientiert und vor allem erfolgreich gegen AKWs kämpfte, rast der eigentliche Grünpolitiker, der in der Atomgegnerschaft nur mehr als autoritärer "Antiatom-Pinocchio" von sich reden macht , offensichtlich munter als "schwarzes Beiwagerl" von einem zum nächsten antiatompolitischen Tabubruch.", ärgert sich Elvira Pöschko, Obfrau der NGO "Antiatom Szene" und ergänzt: "Anschober lässt das einstige Antiatom-Vorzeigeland zu einer lächerlichen Show verkommen, die im völligen Einklang mit den anderen Bundesländern steht und darauf abzielt die österreichische Antiatom-Politik komplett zu entsorgen. Anschobers "neue" Antiatom-Offensive, die sich klar an Berlakovichs Vorgaben zu orientieren scheint, hat bereits jetzt verheerende Auswirkungen und ist in dieser Form entbehrlich", schließt Pöschko.

Rückfragen & Kontakt:

Elvira Pöschko: +43 650 6660065

Antiatom Szene - Das Zukunftsnetzwerk gegen Atomenergie

Thurnerweg 3, 4061 Pasching

Tel. +43 650 6660065

Email: office @ antiatomszene.info

Web: www.antiatomszene.info