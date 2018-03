Walser zum Volksbegehren: Keine Verwässerung des Einreichtextes

Grüne: Jetzt ist Standhaftigkeit gefragt!

Wien (OTS) - "Noch ist der Erfolg nicht in trockenen Tüchern. Erst wenn der Einreichtext vorliegt, ist klar, ob es nicht doch ein Wischiwaschi-Volksbegehren wird", warnt Harald Walser, Bildungssprecher der Grünen. Der jetzt vorgelegte Forderungskatalog der Initiatoren wird von den Grünen als Kompromiss akzeptiert: "Einer weiteren Verwässerung werden wir aber ganz sicher nicht zustimmen!"

Enttäuscht zeigt sich der Grüne Bildungssprecher, dass der entscheidende Einreichtext noch immer nicht präsentiert werden kann. "Das beweist, dass offenkundig von ÖVP-Seite immer noch massiv interveniert wird. Hier zeichnet sich eine unheilige Allianz zwischen der Betonfraktion im ÖAAB und der Industriellenvereinigung ab", kritisiert der Grüne Bildungssprecher. "Wenn man dieser Regierung in Sachen Schulreform Beine machen will, muss die jetzige klare Formulierung für eine gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen im Einreichtext vorkommen", so Walser.

