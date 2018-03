Sima: "ÖkoKauf Wien" als internationales Vorbild

Nachhaltiger Einkauf der Stadt spart jährlich 30.000 Tonnen CO2

Wien (OTS) - Als eines der drei ressourcenschonensten Programme

hat die EU-Kommission kürzlich den "ÖkoKauf Wien" hervorgehoben. Seit über 10 Jahren kauft die Stadt Wien Waren und Leistungen nach ökologischen Gesichtspunkten - vom Waschmittel über Büromaterial, Lebensmittel für Kindergärten und Krankenhäuser bis zu diversen Bauleistungen (in den Bereichen Hoch-, Tief- und Innenausbau) und vielem mehr. "Dass sich unter den drei europaweit ausgewählten Initiativen der EU auch "ÖkoKauf Wien" befindet, ist eine tolle Anerkennung für unser Engagement. Wir haben die Ökologisierung der öffentlichen Beschaffung so vorbildhaft umgesetzt, dass unser Know-How mittlerweilen in ganz Europa übernommen wird. Das kommt auch wieder uns selbst zu Gute: Wenn die Nachfrage nach ökologischen Produkten steigt, werden diese in größerer Menge produziert - und das senkt auch die Preise" freut sich Umweltstadträtin Ulli Sima. Das nachhaltige Beschaffungswesen der Stadt Wien dient immer wieder als internationales Vorbild, ebenso der ÖkobusinessPlan, mit dem sich Unternehmen durch Ökomaßnahmen Betriebskosten sparen.

Umweltschutz über alle Grenzen hinweg

"Die vielen internationalen Preise für die Aktivitäten der Stadt im Bereich ökologisches Wirtschaften bzw. Nachhaltigkeit sind kein Zufall. Bei unseren beiden großen Programmen diesbezüglich - "ÖkoKauf Wien" und ÖkoBusinessplan Wien - legen wir auf internationale Vernetzung großen Wert. Denn gerade im Umweltschutz ist die Zusammenarbeit über Grenzen hinweg ein wichtiges Thema." erklärt Karin Büchl-Krammerstätter, Leiterin der Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22. In ihrer Abteilung ist die Nachhaltigkeitskoordinationsstelle angesiedelt, die seit über zehn Jahren nachhaltigkeitsrelevante Programme - wie den ÖkoBusinessplan Wien - äußerst erfolgreich abwickelt und das entsprechende Know-How international verbreitet. Dafür wurde der Stadt Wien auch in einem aktuellen Bericht des Rechnungshofes zur Prüfung der Nachhaltigen Entwicklung in Bund und Ländern große Anerkennung ausgesprochen.

Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit - der Erfolg in Zahlen

Dank "ÖkoKauf Wien" beschafft die Stadtverwaltung seit über zehn Jahren nach ökologischen Gesichtspunkten. Das Programm ist magistratsübergreifend organisiert und wird von der Wiener Stadtbaudirektion gemeinsam mit der Wiener Umweltschutzabteilung geleitet. Als Ergebnis spart die Stadt Wien jährlich rund 30.000 Tonnen CO2 und ca. 17 Mio. Euro - darunter z.B. ganz konkret 1,5 Mio. Euro durch die Installation von Wasserspararmaturen in Amtsgebäuden, öffentlichen Schulen und Kindergärten.

Der ÖkoBusinessPlan unterstützt Wiener Unternehmen dabei, umwelt-und nachhaltigkeitsrelevante Maßnahmen umzusetzen. Knapp 740 Wiener Betriebe haben seit 1998 an diesem Programm teilgenommen und so ihre Betriebskosten um 55,7 Mio. Euro gesenkt. Entsprechend wurde auch der Ressourcenverbrauch (Energie, Rohstoffe, Wasser) und das Abfallaufkommen reduziert.

Weitere Informationen: www.oekokauf.wien.at und www.oekobusinessplan.wien.at

