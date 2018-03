FPÖ-Podgorschek: Swoboda, Karas und Lunacek verraten Österreichs Interessen

Eurobonds führen direkt zur Transfergemeinschaft und erhöhen Zinsen für Österreich

Wien (OTS) - "Offensichtlich vertreten die EU-Abgeordneten Peter Swoboda, Othmar Karas und Ulrike Lunacek in Brüssel nicht mehr Österreichs Interessen. Sie begehen damit Verrat an den österreichischen Steuerzahlern", kommentiert der freiheitliche Finanzsprecher NAbg. Elmar Podgorschek den jüngsten Vorstoß der drei EU Parlamentarier, die sich in einer gemeinsamen Erklärung für Eurobonds aussprachen.

Die Eurobonds seien ein weiterer Schritt hin zu einer Transferunion, in der Staaten wie Griechenland weiterhin Schulden auf Kosten anderer machen könnten. "Die Staatsschulden einzelner werden über die Eurobonds vergemeinschaftet. Dies kann auf keinen Fall im Sinn Österreichs sein. Außerdem würde dies die Haushaltsdisziplin in den betroffenen Staaten keineswegs fördern, da sich diese immer auf Zahlung ihrer Schulden durch die wirtschaftsstärkeren Staaten verlassen könnten", meint Podgorschek. Selbstverständlich würde die Ausgabe von Eurobonds die Zinsen für Staaten wie Österreich, Deutschland oder die Niederlande erhöhen und so für ein Anwachsen der österreichischen Staatsschulden sorgen. Indirekt gebe dies sogar Swoboda zu, wenn er meine, dass es "früher oder später zumindest ein ähnliches Zinsniveau wie heute geben würde".

"Wir lehnen deswegen die Eurobonds strikt ab. Es würde mich aber nicht wundern, wenn die Bundesregierung auch diesmal wieder vor Brüssel in die Knie ginge und schließlich doch ihre Zustimmung zu den Eurobonds gibt", schließt Podgorschek.

