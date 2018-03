"Mein/-e Mitarbeiter/-in hat Krebs" - neue Initiative der Krebshilfe Wien vorgestellt

Psychologische Unterstützung zur Re-Integration schafft Win-win-Situation für betroffene Mitarbeiter/-innen und Unternehmen

Wien (OTS/PWK075) - Krebs ist ein Thema, das zugleich

Betroffenheit auslöst, verunsichert und Angst macht. Auch Entscheidungsträger/-innen und Mitarbeiter/-innen in Firmen sind davor nicht gefeit. Die Österreichische Krebshilfe Wien bietet Unternehmen mit der neuen Initiative "Mein/e Mitarbeiter/in hat Krebs" maßgeschneiderte psychologische Beratung, um Mitarbeiter mit einer Krebserkrankung bestmöglich ins Unternehmen zu (re-)integrieren.

Im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz der österreichischen Krebshilfe Wien und der Wirtschaftskammer Österreich wurde die Initiative vorgestellt.

Rund 300.000 Frauen und Männer in Österreich leben mit einer Krebserkrankung. Das ist rund jeder fünfte Österreicher. Dank verbesserter Maßnahmen zu Vorsorge und Früherkennung sowie aufgrund massiver Fortschritte in den Behandlungsmethoden von Krebserkrankungen haben sich die Aussicht auf Heilung, aber auch die Perspektive eines Lebens mit Krebs wesentlich verbessert.

Mit Krebs im Job

Im beruflichen Umfeld bedeutet das, dass immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Unternehmensfunktionen Krebspatienten sind. Tatsache ist, dass die Rückkehr in den Job -nach oft monatelangen Krankenständen - nicht immer so reibungslos vor sich geht, wie sich das alle Beteiligten wünschen.

Die Erkrankung stellt damit für die/den Betroffene/-n selbst, aber auch für das gesamte Arbeitsumfeld eine große Herausforderung dar. Wie wird von Unternehmensseite auf die Erkrankung reagiert, wie stark beeinflusst die Erkrankung die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters, wie gehen die Kollegen mit der Erkrankung um?

Dies sind nur einige Fragen, die auftauchen können und die maßgeblich das subjektive Befinden der/des Betroffenen, aber auch die Motivationslage der anderen Mitarbeiter, damit das gesamte Betriebsklima und somit letztlich den Unternehmenserfolg beeinflussen.

"Mangelhafte Kommunikation über eine Krebserkrankung im Unternehmen ist zwar menschlich verständlich, führt aber unweigerlich in die Sackgasse. Und das betrifft keineswegs nur den Smalltalk beim Mittagessen, sondern wichtige berufliche Kommunikationsschnittstellen", weiß Univ.-Prof. Dr. Michael Micksche, Präsident der Österreichischen Krebshilfe Wien, aus der Praxis.

Professioneller Support für Unternehmen

Die Österreichische Krebshilfe Wien ist seit 15 Jahren in der Beratung von Patienten und Angehörigen aktiv und hilft rund 3.500 Menschen pro Jahr mit professionellen Interventionen, das Beste aus ihrer Situation mit einer Krebserkrankung zu machen.

"Mit unserer neuen Initiative "Mein/-e Mitarbeiter/-in hat Krebs" haben wir ein Maßnahmenpaket entwickelt, um Unternehmen in der schwierigen Phase der beruflichen Reintegration von Mitarbeitern mit Krebs zu unterstützen", betont Mag.a Gaby Sonnbichler, Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe Wien, die Notwendigkeit der Initiative.

Das Unternehmen wird bei der Entwicklung eines Maßnahmenplans beraten, lösungsorientierte Beratungsgespräche mit allen Beteiligten werden geführt und eine allfällige Nachbetreuung angeboten.

Die Beratung erfolgt durch eigens geschulte Klinische und GesundheitspsychologInnen sowie ArbeitspsychologInnen mit jahrelanger Praxis in der Betreuung von Krebspatienten und ihrem sozialen Umfeld.

Eine Frage der Verantwortung

Dr. Gerhard Matschnig, CEO der Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft: "Niemand ist dazu ausgebildet, mit Krebskranken umzugehen. Eine wertschätzende Kommunikation und ein professioneller Umgang mit erkrankten Mitarbeitern ist einerseits eine Riesenchance für ein Unternehmen, Verantwortung zu zeigen. Andererseits sind gesunde Mitarbeiter stolz darauf, für so ein Unternehmen zu arbeiten."

Die neue Initiative dient dazu, eine Win-Win-Situation herzustellen. Die professionelle Unterstützung und Beratung hilft nämlich nicht nur allen Beteiligten, sondern rechnet sich auch für das Unternehmen. Durch lösungsorientiertes Vorgehen und wertschätzende Kommunikation werden Irritationen innerhalb der Belegschaft vermieden, die anderenfalls Arbeitszeit und Energie der Mitarbeiter unnötig binden.

Darüber hinaus macht die Art und Weise, wie ein Unternehmen im Fall einer Krebserkrankung mit dem betroffenen Mitarbeiter umgeht, auch allen anderen Mitarbeitern deutlich, welchen Stellenwert sie selbst im Unternehmen genießen - und das wirkt sich unmittelbar auf Motivation, Identifikation und Leistungswillen aus.

Fest steht, dass die Frage des richtigen Umgangs mit einer Krebserkrankung im beruflichen Umfeld eine Kardinalfrage ist. Fest steht auch, dass Unternehmer und Führungskräfte für diese Problemstellungen praktikable Lösungen entwickeln müssen. Gerhard Matschnig: "Die Vorteile eines Supports durch die Österreichische Krebshilfe Wien konnten wir in der Zürich Versicherung bereits in den eigenen Reihen erfahren. Wir haben in der psychologischen Beratung der Österreichischen Krebshilfe Wien Unterstützung gefunden, um Unsicherheiten und Ängste von Erkrankten und ihren Kollegen anzusprechen. In wenigen, aber sehr fundierten Gesprächen konnten viele offene Fragen geklärt werden."

Einführung eines Wiedereingliederungsmanagements Gebot der Stunde

Hans-Jörg Schelling, Vorstandsvorsitzender des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger und Vizepräsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), plädiert vehement für einen Paradigmenwechsel in unserem Land: "Wie bringe ich Menschen dorthin, dass sie an der Vorbeugung mitwirken? Bei Gesundheitsförderung und Prävention geht es immer auch um Verhaltensprävention: Was kann ich selber tun, damit ich gesund bleibe. Das lässt sich nicht gesetzlich verordnen." Re-Integration in die gewohnte (Arbeits-)Umgebung sieht Schelling als entscheidenden Schritt: "Unter anderem dadurch erhalten Erkrankte, aber auch ihr privates und berufliches Umfeld, Hilfestellung, mit der Krankheit offensiv umzugehen." Dabei wäre es durchaus im Interesse der Mitarbeiterin, des Mitarbeiters, eventuell mit anderen Aufgaben, aber doch in seine gewohnte Arbeitsumgebung zurückkehren zu können.

Zudem müsse es gelingen, in Österreich betriebliches (Wieder-)Eingliederungsmanagement nach Langzeitkrankenständen am Beispiel schon vorhandener Systeme, die es international gibt, einzuführen. Die WKÖ befürwortet das, fordert nun die rasche Aufnahme konstruktiver Verhandlungen auf Sozialpartnerebene. (JR)

