FPÖ: Brückl fordert von Pühringer Reformen statt Lippenbekenntnissen

Immer wenn es konkret wird, machen der Landeshauptmann und seine ÖVP einen Rückzieher

Wien (OTS) - "Die Bevölkerung hat tatsächlich ein großes Bedürfnis nach Reformen", so heute der freiheitliche Bundesrat Hermann Brückl in Reaktion auf die Rede des Vorsitzenden der Landeshauptleute-Konferenz Josef Pühringer im Bundesrat. "2011 muss das Jahr der Reformen werden. Die Ergebnisse des Österreich-Konvents gehören endlich umgesetzt", so Brückl.

Daran, dass ÖVP und SPÖ diese Reformen schaffen würden, fehle ihm allerdings der Glaube, so Brückl. In der Realität in Oberösterreich erweise sich Pühringer nämlich regelmäßig als Reformbremser. Als jüngst vom Präsidenten der Industriellenvereinigung Pöttinger einige gute Vorschläge kamen, sei sofort ÖVP-Klubobmann Stelzer ausgerückt, um diese strikt abzulehnen. "Oder auch die Forderung unseres freiheitlichen Landesrats Haimbuchner nach Streichung der Wohnbeihilfe für Nicht-EU-Bürger. Hier blockt die ÖVP ebenfalls ab. Wo will sie denn mit den Reformen beginnen? Bei der Verländerung des Lehrer etwa, um ihre eigenen Parteigünstlinge besser versorgen zu können?", fragt Brückl.

"Ich fordere Landeshauptmann Pühringer daher auf, nicht nur bei Festlichkeiten über Reformen zu reden, sondern die vorhandenen Reformvorschläge endlich umzusetzen", so Brückl.

