Grüne Wien/Werner-Lobo begrüßt Bestellung von Gerlinde Seitner zur Geschäftsführerin des Filmfonds

Gerlinde Seitner besticht durch Erfahrung und guter Vernetzung in der österreichischen Filmszene

Wien (OTS) - Der Kultursprecher der Grünen Wien, Klaus Werner-Lobo begrüßt die Neubesetzung der Geschäftsführung des Filmfonds Wien. "Die neue Geschäftsführerin Gerlinde Seitner besticht nicht nur durch ihre langjährige Erfahrung und Vernetzung in der österreichischen Filmszene, sondern vor allem auch durch innovative Ideen zur Neugestaltung und Europäisierung der Wiener Filmförderung", so Werner-Lobo.

Das Bestellungsverfahren ist in einem außergewöhnlich transparenten Prozess von Kulturstadtrat Mailath Pokorny unter Einbeziehung der Grünen Wien und von namhaften VertreterInnen der Filmschaffenden erfolgt. "Uns Grünen war es ein besonderes Anliegen, dass bei gleicher Qualifikation der KandidatInnen eine Frau zum Zug kommt", so Werner-Lobo, der in diesem Zusammenhang die hervorragenden Qualifikationen aller anderen BewerberInnen hervorstreicht. "Wir freuen uns über die Ernennung von Gerlinde Seitner zur Geschäftsführerin und wünschen ihr für ihre neue Tätigkeit viel Erfolg", so Werner-Lobo abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat, Tel.: (++43-1) 4000 - 81814, presse.wien @ gruene.at