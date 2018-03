Cap und Muttonen fordern rasche Wiederholung der Parlamentswahlen in Ägypten

Untersuchung der gewaltsamen Auseinandersetzungen in Kairo gefordert

Wien (OTS/SK) - Die rasche Wiederholung der Parlamentswahlen in Ägypten unter internationaler Beobachtung haben heute, Donnerstag, SPÖ-Klubobmann Josef Cap und die außenpolitische Sprecherin der SPÖ, Christine Muttonen gefordert. "Nur die Wiederholung der Parlamentswahlen bringt demokratische Legitimation für eine neue Führung. Wir verurteilen die Gewaltanwendung gegen Demonstranten und fordern eine Untersuchung der gewaltsamen Auseinandersetzungen in Kairo", so die SPÖ-Abgeordneten im EU-Hauptausschuss des Nationalrates. ****

Die EU müsse klare Worte zu den Ereignissen in Ägypten finden, fordert Cap. "Warum spricht sich die Hohe Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik der EU, Catherine Ashton, nicht für den Rücktritt von Präsident Hosni Mubarak aus? Ich habe hier Verständnis für die Rücktrittsforderungen der ägyptischen Bevölkerung." Die Stabilität der Region sei ein wichtiges Argument, führte der SPÖ-Klubobmann weiter aus. "Man kann jedoch islamistische Tendenzen nicht durch Diktatur bekämpfen", so Cap, der betonte, dass es nun in der ganzen Region darum gehe, den Weg in Richtung Demokratie und Verbesserung der Lebensbedingungen für die Bevölkerung einzuschlagen.

Überdies sprach sich auch Muttonen für eine gemeinsame Strategie der EU für die Region aus. "Die Europäische Union muss die Forderungen nach Demokratie und Reformen unterstützen und mit den ihr zu Verfügung stehenden Mitteln die ägyptische Regierung davon überzeugen, auf die friedlichen Demonstranten zuzugehen und einen demokratischen Reformprozess einzuleiten", so Muttonen, die auch die Blockade von SMS-Diensten, Mobilfunknetzen und sozialen Netzwerken scharf kritisiert. (Schluss) mo/sas/mp

