creativ wirtschaft austria begrüßt Kreativscheck: Kreative als Wachstumsmotor für KMU

cwa-Leimüller: Fehlender Zugang zu Kapital ist eines der größten Hemmnisse für KreativwirtschafstunternehmerInnen - Kreativscheck schafft Abhilfe

PWK074 (OTS/PWK074 ) - "Fehlender Zugang zu Kapital und zum

Markt sind zwei der größten Hemmnisse für Unternehmen der Kreativwirtschaft, sich wirtschaftlich zu entfalten. Mit dem Kreativscheck kann hier wirksam und unbürokratisch Abhilfe geschaffen werden", begrüßt Gertraud Leimüller, Vorsitzende der creativ wirtschaft austria in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), den Kreativscheck, der im Rahmen der gestern präsentierten Mittelstandsoffensive von Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner angekündigt wurde.

Der Scheck werde als "Wachstumsmotor" nicht nur für die Kreativschaffenden in diesem Land dienen: "Die Kreativwirtschaft ist ein Innovationstreiber für andere Branchen. Kreative nehmen mit ihren innovativen Ideen eine entscheidende Rolle ein, um kleineren und mittleren Betriebe zum Wachstum zu verhelfen. Fast die Hälfte der Kreativschaffenden unterstützt schon jetzt andere Betriebe bei Innovationen. Dieses Potential muss auch kleineren Unternehmeren erschlossen werden. Der Kreativscheck trifft diese Anliegen punktgenau."

Leimüller veranschaulicht den Nutzen der geplanten Fördermaßnahme:

"KMUs haben häufig geringe Neigung, kreative Leistungen zu beziehen, oft gibt es zwar Ideenansätze für Innovationen, die Einbindung in ein innovatives Business Modell fehlt aber, um aus Ideen am Markt erfolgreiche Innovationen werden zu lassen. Hier ist oft ein kleiner Finanzierungsbetrag ausreichend, um neue Geschäftsmöglichkeiten durch Zukauf von Supportleistungen in diesem Bereich anzustoßen." Ab dem Jahr 2012 soll es den Kreativscheck zur Umsetzung von Innovationen am Markt geben. (AC)

