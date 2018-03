Lotto: Steirer knackt Doppeljackpot und gewinnt 3,7 Millionen Euro

Solojoker für Niederösterreicher mit 636.000,- Euro

Wien (OTS) - Eine alte "Lotto Weisheit" hat sich wieder einmal bewahrheitet: Werden Geburtstagszahlen, also Zahlen bis 31, gezogen, dann gibt es Sechser. Einen zumindest, so wie am vergangenen Mittwoch. Die Kugeln mit den Zahlen 3, 16, 19, 22, 23 und 28 rollten aus dem Trichter, und ein Spielteilnehmer aus der Steiermark hatte exakt diese Kombination im fünften Tipp seines Normalscheines angekreuzt. Damit hat er im Alleingang den Doppeljackpot geknackt und erhält für seinen Solosechser mehr als 3,7 Millionen Euro.

Auch die Zusatzzahl kam mit 24 aus dem Geburtstagszahlen-Bereich, und sie verhalf fünf Spielteilnehmern zu einem Gewinn von jeweils rund 44.000,- Euro. Zwei Oberösterreicher und ein Burgenländer waren jeweils per Quicktipp erfolgreich, ein Steirer kreuzte seinen Fünfer mit Zusatzzahl ebenso auf einem Normalschein an wie ein Spielteilnehmer, der seine Tipps über die Spieleplattform win2day.at abgegeben hatte.

JOKER

Beim Joker stand ebenfalls ein Doppeljackpot auf dem Spiel, und auch hier gab es einen Sologewinner. Ein Niederösterreicher erhält für sein "Ja" zur Jokerzahl 432088 mehr als 636.000,- Euro.

Joker verlost 100 iPads von Apple

Joker verlost bis zum 6. Februar insgesamt 100 iPads von Apple unter all jenen Jokertipps, die an zumindest einer der vier Ziehungen von Mittwoch, den 26. Jänner bis Sonntag, den 6. Februar 2011 mitspielen. Die Ziehung der 100 Jokertipps, die je ein iPad gewinnen, findet am Sonntag, den 6. Februar 2011 unter notarieller Aufsicht statt.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 2. Februar 2011:

1 Sechser zu EUR 3.740.344,60 5 Fünfer+ZZ zu je EUR 43.920,30 183 Fünfer zu je EUR 1.309,00 455 Vierer+ZZ zu je EUR 184,20 9.654 Vierer zu je EUR 40,90 12.554 Dreier+ZZ zu je EUR 15,20 161.547 Dreier zu je EUR 4,30 439.316 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 3 16 19 22 23 28 Zusatzzahl: 24

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 2. Februar 2011:

1 Joker zu EUR 636.090,40 24 mal EUR 7.700,00 120 mal EUR 770,00 1.337 mal EUR 77,00 13.578 mal EUR 7,00 137.411 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 4 3 2 0 8 8

