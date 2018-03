Viele Jugendliche informieren sich in Klagenfurt über Lehre bei A1 Telekom Austria

Schüler entdecken Welt der Telekommunikation

Wien (OTS) - In Kärnten nutzten am Mittwoch, 2. Februar 2011 viele technik- und mobilfunkinteressierte Jugendliche ihre Chance und informierten sich direkt in der Unternehmenszentrale in Klagenfurt am Wörthersee über die Lehrlingsausbildung. Im Rahmen des Schnuppertages konnten die jungen Besucher eigenhändig die neuesten Telekommunikationstechnologien ausprobieren. Im persönlichen Gespräch mit Ausbildern und Lehrlingen erfuhren sie zudem aus erster Hand Wissenswertes über das Ausbildungsangebot und die Karrierechancen in Österreichs größtem Telekommunikationsunternehmen.

"Das große Interesse der Jugendlichen in Kärnten hat unseren Lehrlings-Schnuppertag zu einem tollen Erfolg gemacht. Die Mädchen und Burschen waren mit großer Begeisterung dabei, an den verschiedenen Stationen ihr handwerkliches oder kaufmännisches Geschick zu erproben", freut sich Christian Reinstadler, Leiter der Lehrlingsausbildung bei A1 Telekom Austria.

Ausbilder informierten in spannenden Vorträgen über die beiden Ausbildungszweige Informations- & Telekommunikations-Techniker/-in* und Einzelhandelskauffrau/-mann mit Schwerpunkt Telekommunikation und standen persönlich für Fragen zur Verfügung. Die Jugendlichen konnten beim Schnuppertag unter anderem ihr kaufmännisches Talent und Wissen um die neuesten Smartphones unter Beweis stellen: "Ich finde vor allem die Arbeit am Verkaufsstand spannend. Herauszufinden, welche Features einem Kunden besonders wichtig sind und welcher Tarif am Besten für ihn passt, ist ein Job, den ich mir für die Zukunft gut vorstellen kann", sagte ein junger Kärntner beim Lehrlings-Schnuppertag. Um technisches Geschick und Verständnis wiederum ging es beim Spleißstand, wo die Besucher an der Verbindung von Glasfasern und deren anschließender Qualitätsmessung arbeiteten.

Top-Lehre mit vielen Zusatzausbildungen bei A1 Telekom Austria

Als größtes Telekommunikationsunternehmen Österreichs unterstützt und fördert A1 Telekom Austria seine Lehrlinge von Anfang an. Um ihnen den erfolgreichen Start ins Berufsleben zu erleichtern, bekommen sie Unterstützung von persönlichen Mentoren. Nach erfolgreichem Lehrabschluss steht ein umfassendes Angebot an Möglichkeiten zur Verfügung: Spezial-Seminare, Job Rotation, Auslandseinsätze bis hin zur beruflichen Veränderung innerhalb des Unternehmens. Darüber hinaus haben die Lehrlinge Möglichkeiten für Zusatzausbildungen, Berufsmatura und gute Karrierechancen. Österreichweit können heuer wieder bis zu 100 technikbegeisterte Jugendliche als Informations- & Telekommunikations-Techniker/-in* oder Einzelhandelskauffrau/-mann mit Schwerpunkt Telekommunikation bei A1 Telekom Austria durchstarten. Mädchen und Burschen, die sich für das Lehrjahr 2011/12 bei A1 Telekom Austria interessieren, finden ab sofort alle Infos inklusive online Bewerbungsmöglichkeit auf www.a1telekom-ausbildung.at.

* Neue Berufsbezeichnung ab September 2011: Elektroniker/-in mit Hauptmodul Informations- und Telekommunikationstechnik (vormals Kommunikationstechniker/-in EDV und Telekommunikation)

Fotomaterial und Presseinformationen finden Sie im A1 Telekom Austria Newsroom unter http://newsroom.a1telekom.at/

A1 Telekom Austria - Mobilfunk und Festnetz aus einer Hand

A1 Telekom Austria ist mit 5 Mio. Mobilfunkkunden und 2,3 Mio. Festnetzanschlüssen Österreichs führendes Telekommunikationsunternehmen, das aus einer Fusion von Telekom Austria und mobilkom austria im Juli 2010 entstand. Die Kunden profitieren von einem umfassenden Gesamtangebot aus einer Hand:

Sprachtelefonie, Internetzugang, Daten- und IT-Lösungen, Mehrwertdiensten, Wholesale-Services und mobile Business- und Payment-Lösungen. Die Produktmarken Telekom Austria, A1, bob und Red Bull MOBILE stehen für Qualität und smarte Services.

A1 Telekom Austria ist Teil der Telekom Austria Group - einem führenden Telekommunikationsunternehmen im CEE Raum. Die Telekom Austria Group ist in acht CEE Ländern tätig.

A1 Telekom Austria beschäftigt in Österreich rund 10.000 Mitarbeiter. Generaldirektor ist Dr. Hannes Ametsreiter, zugleich auch Generaldirektor der Telekom Austria Group und Member of the Board der GSM Association (GSMA) - dem internationalen Interessenverband der Mobilfunkindustrie.

Im Geschäftsjahr 2009 erwirtschaftete mobilkom austria einen Umsatz von 1.574,4 Mio. Euro, ein bereinigtes EBITDA von 585,7 Mio. Euro und ein Betriebsergebnis von 354,9 Mio. Euro. Der Umsatz von Telekom Austria betrug 1.860,1 Mio. Euro, das bereinigte EBITDA 575,7 Mio. Euro und das Betriebsergebnis lag bei 116,1 Mio. Euro. Der Umsatz der Telekom Austria Group betrug im Geschäftsjahr 2009 4.802,0 Mio. Euro, das bereinigte EBITDA 1.794,0 Mio. Euro und das Betriebsergebnis lag bei 343,9 Mio. Euro.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Karin Wolfsgruber, Corporate Communications, External Communications A1 Telekom Austria

Mobil: +43 664 66 21220, E-Mail: karin.wolfsgruber @ a1telekom.at