Babolat & Roland-Garros - für ein "ultimatives Tennis-Erlebnis"

Lyon, Frankreich (ots/PRNewswire) - Babolat, Erfinder

der Schlägerbesaitung und heute weltweite Nr. 2 im Racket-Markt, gibt für 2011 den Beginn einer Zusammenarbeit mit Roland-Garros, dem Ausrichter der French Open, bekannt. Die beiden international renommierten französischen Marken widmen dieses einzigartige Joint Venture dem Tennis auf höchstem Turnierniveau. Babolat als exklusiver Ausrüster für Schlägersportarten, mit dessen Produkten Weltklasse-Champions auf Tennisplätzen der ganzen Welt Erfolge feiern, geht mit Freude und Stolz in die auf vorerst 5 Jahre angelegte Partnerschaft mit Roland-Garros. Als Lieferant des offiziellen Turnierballs der French Open wird Babolat in Zukunft auch den Besaitungsservice für alle Spieler des Turniers übernehmen und den Fans ein komplettes Sortiment neuer Tennis-Produkte unter dem Namen "Babolat Roland-Garros" anbieten.

"Auf der legendären roten Asche des Tennisstadions Roland-Garros wurde ein Teil unserer Firmengeschichte geschrieben. Dies verdanken wir dem Babolat Team, dessen Spieler hier häufig den Sieg errungen haben. Darüber hinaus zeichneten wir auch eine Zeit lang für den Besaitungsservice vor Ort verantwortlich", erklärt Eric Babolat, Geschäftsführer des Unternehmens. "Und jetzt schlagen wir ein neues Kapitel in der Geschichte des französischen Tennis auf. Die Teilnehmer der French Open spielen in Zukunft mit einem von Babolat entwickelten Ball und nutzen den Babolat Besaitungsservice. Ausserdem werden wir allen Freunden des Tennissports unsere erste Kollektion "Babolat Roland-Garros" vorstellen. Diese Partnerschaft untermauert auf perfekte Weise die Positionierung des Hauses Babolat: Eine professionelle Marke, die allen Tennis-Spielern - vom Einsteiger bis zum Profi - die gesamte Tennis-Ausrüstung aus einer Hand bietet."

"Wir sind stolz auf die Partnerschaft zwischen Babolat und Roland-Garros, die beide höchste Kompetenz zu ihrem Markenzeichen gemacht haben", bestätigt Gilbert Ysern, Geschäftsführer des französischen Tennis-Verbands FFT und des Roland-Garros-Turniers. "Als offizieller Ausstatter der French Open wird uns Babolat für die nächsten fünf Jahre (2011 bis 2015) mit seinem Know-how und seiner Erfahrung in Sachen Spitzentechnologie kompetent zur Seite stehen. Damit können wir den Teilnehmern an unserem Turnier den besten nur denkbaren Service liefern. Der Name Babolat steht für ein äusserst erfolgreiches französisches Unternehmen, ein Familienunternehmen und Marktführer, der sich ständig weiter entwickelt und doch stets die Werte verkörpert, für die sich auch der französische Tennisverband FTT einsetzt: Sport den Stellenwert einzuräumen, der ihm gebührt."

BABOLAT UND DIE FRENCH OPEN

Der von den besten Spielern der Welt bei den French Open gespielte offizielle Ball wird aus dem Hause Babolat kommen. Der französische Tennisverband FFT vertraute Babolat die Entwicklung des Turnierballs an, eines Balles von höchster Qualität, der allen technischen Kriterien und Anforderungen des FFT entspricht und speziell für das Spiel auf dem Sandplatz konzipiert wurde.

Babolats Engagement für die Spieler des Turniers geht jedoch noch weiter: Der Ausrüster wurde ebenfalls mit dem Besaitungsservice für das gesamte Turnier betraut. Die besten Besaitungsprofis aus aller Welt warten bereits auf ihren Einsatz und werden sich um die Besaitungsgeräte vor Ort kümmern.

BABOLAT & ROLAND-GARROS: EINE NEUE TENNIS-KOLLEKTION

Babolat bringt 2011 eine erste Kollektion unter dem Namen Roland-Garros auf den Markt. Diese Kollektion umfasst die gesamte Tennis-Ausrüstung: Rackets für Erwachsene und Junioren, Bälle, Tennistaschen und -Rucksäcke, Saiten, Grips und Vibrationsdämpfer. Die Produkte der Kollektion Roland-Garros von Babolat werden ab Mai 2011 im Handel und in der Roland-Garros-Boutique erhältlich sein.

DIE BEGEGNUNG ZWEIER TENNIS-MARKENLEGENDEN

Seit 1875 konzipiert, optimiert und entwirft Babolat immer neue Produkte, die immer bessere Leistungen ermöglichen. Diese Tennis-Leidenschaft steht ganz im Dienste der Spieler - und jetzt auch der French Open. Besiegelt wird damit die Partnerschaft zweier starker Marken, die Tennis-Geschichte geschrieben haben. Der Beginn dieser einzigartigen Zusammenarbeit auf dem Sandplatz ist gleichzeitig die Geburtsstunde des "ultimativen Tennis-Erlebnisses":

innovatives Tennis, das in all seinen taktischen Varianten, in der körperlichen Ausdauer der Spieler und der Eleganz ihres Spiels für höchste Leistung und höchsten Anspruch steht.

Roland-Garros und das Babolat Team haben die Marke schon immer inspiriert. Von den legendären "Mousquetaires" (u.a. René Lacoste) und Suzanne Lenglen, die schon in den Zwanziger-Jahren mit Saiten von Babolat spielten, über den ersten Grand-Slam-Sieg mit einem Babolat Racket (Carlos Moya 1998), bis zu den aktuellen Siegen von Rafael Nadal unterstützt Babolat die Spieler seines Teams und verhilft ihnen auf dem Sandplatz zum Sieg. Babolats Engagement bei den French Open setzt diese Tradition konsequent fort und spiegelt die Vision der Marke wider: anspruchsvolles Tennis zu ermöglichen und mit Innovationen Talente zu fördern.

Neben Innovation, Leistung und Wettbewerb werden Babolat und Roland-Garros angetrieben von einem gemeinsamen Ideal: der Leidenschaft für den Tennissport. So steht Roland-Garros für eines der bei Profis renommiertesten und beliebtesten Turniere der Welt, während Babolat seit 135 Jahren das Motto "Tennis runs in our blood" aktiv lebt. Der Ausrüster gilt bei allen Tennis-Fans, vom Einsteiger bis zum internationalen Profi, als Kultmarke. Die neue Partnerschaft gibt allen Spielern die Möglichkeit, am "ultimativen Tennis-Erlebnis" Babolat Roland-Garros teilzuhaben - während der zwei Wochen des Turniers und mit der neuen Kollektion Babolat Roland-Garros ab Mai 2011 auf allen Tennisplätzen der Welt!

Über Babolat: 1875 in Lyon gegründet, ist Babolat heute das weltweit älteste auf Schlägersportarten spezialisierte Unternehmen und gleichzeitig Marktführer im Bereich der Schlägerbespannung. Das Familienunternehmen in der 5. Generation positioniert sich als innovative und professionelle Tennismarke, die Profis wie Vereinsspielern die gesamte Ausrüstung bietet: Schläger, Saiten, Schuhe, Taschen, Kleidung, Zubehör und Bälle. Die Marke ist offizieller Racket- und Saiten-Ausrüster zahlreicher Spieler, z. B. von Rafael Nadal, Kim Clijsters, Jo-Wilfried Tsonga und Andy Roddick, der auch in Schuhen von Babolat spielt. Babolat im Internet:

