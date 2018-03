Gerlinde Seitner wird neue Geschäftsführerin des Filmfonds Wien

tritt ihre neue Position im November 2011 an

Wien (OTS) - Die neue Geschäftsführerin des Filmfonds Wien steht fest: MMag. Gerlinde Seitner, zuletzt stellvertretende Leiterin des Österreichischen Filminstituts, hat in einem zweistufigen Auswahlverfahren mit ihrem Konzept überzeugt. Seitner war eine von drei KandidatInnen, die sich einem erweiterten Hearing stellten, dem neben Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny und dem grünen Gemeinderat Klaus Werner-Lobo auch gewählte VertreterInnen der Filmbranche angehörten: Danny Krausz, Obmann Fachverband der Film-und Musikindustrie, Kurt Mayer, Vorsitzender Dachverband der Österreichischen Filmschaffenden, Dieter Berner, Obmann Verband FilmRegie Österreich, Veit Heiduschka, Obmann Film Austria, Gabriele Kranzelbinder, Präsidentin Produzentenverband association of austrian filmproducers (AAFP) sowie Regisseurin Nina Kusturica und Medienexperte Michael Paul.

"Gerlinde Seitner konnte die Jury mit Kompetenz und großem Engagement überzeugen und das Hearing für sich entscheiden", so Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny. "Ich bin überzeugt, dass sie auch in ihrer neuen Tätigkeit immer auf Seiten der Filmschaffenden stehen und deren Interessen wahrnehmen wird".

Stadtrat Mailath zollte auch dem im Oktober scheidenden Geschäftsführer Peter Zawrel große Anerkennung: "Peter Zawrel hat elf Jahre lang die Geschicke des Filmfonds mit großem Engagement, mit Weitsicht und Fachwissen, das auch über Österreichs Grenzen hinausreichte, gelenkt und hat die Mittel des Fonds immer umsichtig eingesetzt."

Zwt.: Biographie Gerlinde Seitner

Gerlinde Seitner, Jg. 1969, hat an der Wirtschaftsuniversität Wien Handelswissenschaften und an der Universität Wien Französisch und Englisch als Dolmetschstudium absolviert. Seit 1997 ist sie im Österreichischen Filminstitut beschäftigt, seit 2004 als stellvertretende Direktorin. Zu ihrem Aufgabengebiet zählte die Koordination des MEDIA Desk Osterreich, insbesondere die Betreuung des Programms in Österreich, Förderberatung und Sponsorenbetreuung. Darüber hinaus war sie Schriftführerin im Aufsichtsrat des Filminstituts und koordinierte die EFAD (European Film Agency Directors) Arbeitsgruppe zu den staatlichen Beihilfen. Seit 2005 ist sie Mitglied im Beirat des Fernsehfonds Austria bei der RTR und seit 2010 Ersatzmitglied im FISA-Beirat.

