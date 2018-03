REC gibt Bau einer 24-Megawatt-Solaranlage in Italien bekannt

Sandvika, Norwegen (ots) -

REC Systems, eine Unternehmenssparte von REC, hat ein 24,2-Megawatt-Solarkraftwerk gemeinsam mit einem italienischen Partner entwickelt und finanziert, mit dessen Bau nun in der Region Latium (Italien) begonnen wurde. Der Bau der Anlage erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Technologiekonzern ABB und unter Verwendung von mehr als 100.000 Peak-Energy Modulen von REC. Bei diesem Vorhaben handelt es sich um das größte Photovoltaikprojekt in Italien, welches mit einer Leasing- Finanzierung realisiert wird. Phenix Renewables SrL, eine für die Realisierung des Projekts gegründete Zweckgesellschaft an der REC Anteile hält, hat im März 2010 alle für die Errichtung erforderlichen Genehmigungen erhalten. Mit dem Bau der Anlage wurde Anfang Januar 2011 begonnen. REC Systems und ABB haben zu diesem Zweck ein temporäres Konsortium gegründet und übernehmen gemeinsam die Bauleitung bis zum Netzanschluss. Unicredit Leasing (Unicredit Group), Leasint (Banca Intesa Group) und BNP Paribas Leasing Solutions (BNP Paribas) übernehmen die Leasing-Finanzierung für die Anlage. Zu den künftigen Aktieninhabern zählen CEF Energia B.V., ein Fond von BNP Paribas, mit 70 Prozent Beteiligung sowie MedEnergy Group mit einer Beteiligung von 30 Prozent. Mit der Anlage können rund 37 Millionen Kilowattstunden Energie erzeugt werden, was in etwa dem Bedarf von 14.000 Familien entspricht und 18.500 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen wird. "REC ist hocherfreut, mit BNP Paribas und ABB zur Verwirklichung dieses richtungsweisenden Projekts zusammenarbeiten zu können. Die gute Zusammenarbeit mit den Banken im Rahmen des Entwicklungsprozesses hat die Nutzung einer effizienten Finanzierungslösung möglich gemacht", so John Andersen Jr., Executive Vice President und Group COO von REC. REC Systems verfügt innerhalb Europas über Niederlassungen in Deutschland/München und Italien/Mailand, die für Entwicklung, Design, Bau und Finanzierung von großflächigen Dachanlagen und freistehenden Anlagen zuständig sind. Über REC REC ist ein führender vertikal integrierter Hersteller in der Solarenergiebranche. Das Unternehmen zählt zu den weltweit größten Produzenten von Polysilizium und Wafern für Solaranwendungen und ist ein schnellwachsender Hersteller von Solarzellen und -modulen. Darüber hinaus entwickelt REC eigene Projekte und bietet schlüsselfertige Großanlagen in ausgewählten Photovoltaik-Segmenten. REC wurde in Norwegen gegründet und ist ein internationales Solarunternehmen mit weltweit über 4.000 Mitarbeitern. REC erzielte im Jahr 2009 einen Umsatz von etwa 1 Milliarde Euro. Weitere Informationen über REC finden Sie auf der Website www.recgroup.com .

