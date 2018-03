FPÖ-Europaabgeordneter Obermayr: Totalitäre Methoden unter dem Deckmantel der Terrorbekämpfung

"Freies Europa" entwickelt sich in bedenkliche Richtung

Wien (OTS) - "Sensible Bankdaten übermittelt man an die USA im Rahmen des SWIFT-Abkommens, mittels des EU-Programms INDECT sollen unbescholtene Bürger überwacht, geortet und gerastert werden, und nun plant EU-Kommissarin Malmström einen neuen Coup: Fluggastdaten sollen von den Airlines übermittelt und fünf Jahre bei den Behörden gespeichert werden. Die EU bedient sich hier Methoden, wie man sie nur aus totalitären Regimen des ehemaligen Ostblocks kennt!", kritisiert FPÖ-Europaabgeordneter Mag. Franz Obermayr. "Rechtsstaatliche Prinzipien wie die Unschuldsvermutung und Grundrechte wie das Recht auf Schutz der persönlichen Daten werden von der EU bewusst ignoriert. Unter dem Deckmantel der Terrorbekämpfung nimmt man sich die Freiheit heraus, jeden einzelnen EU-Bürger zu überwachen, zu rastern, zu scannen und zu durchleuchten. Für die EU ist jeder verdächtig!"

Was aber mit den angesammelten Massen an Daten genau passiere, darüber schweigen die zuständigen Stellen. Hier sei die Missbrauchsgefahr enorm, einerseits häufen sich die Fälle, in denen sensible Daten aus Schlamperei verloren gehen, andererseits ist der Markt für Datenklau enorm, und nicht zum ersten Mal geraten Daten, die von öffentlichen Stellen erhoben wurden über dunkle Kanäle auf den Schwarzmarkt. Weiters bestehe die Gefahr, dass angesichts der Datenfülle tatsächliche Bedrohungen nicht mehr erkannt werden - wie es bereits im Vorfeld der Attentate des 11. Septembers der Fall war.

Ähnlich wie beim SWIFT-Abkommen, welches Bankdaten zur Terrorbekämpfung an die USA weitergibt, könne auch die Fluggastdatenspeicherung zur Betriebsspionage missbraucht werden:

Sowohl finanzielle Transaktionen als auch Dienstreisen lassen beispielsweise Rückschlüsse auf Unternehmensstrategien ziehen.

"Unser freies Europa ist auf dem besten Weg, sich in Sachen Bürgerrechte auf eine Stufe mit China und Nordkorea zu stellen. Dieser Kurs ist gefährlich und falsch. Terrorismus lässt sich nicht bekämpfen, indem man alle und jeden unter Generalverdacht stellt!", so Obermayr. "Die EU-Kommission ist daher dringend aufgefordert, dem EU-Parlament sämtliche Details in Sachen Fluggastdatenspeicherung, SWIFT und INDECT zugänglich zu machen. Die Österreichische Bundesregierung fordere ich auf, den verfassungsmäßigen Schutz unserer Bürgerrechte auch gegenüber der EU-Kommission vehement zu verteidigen!"

