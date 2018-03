"Schulmief" senkt Leistungsfähigkeit der Schüler

Auch Ansteckungsgefahr steigt gravierend - Lüftungsanlagen können Abhilfe schaffen

Wien (OTS) - Dicke Luft in Österreichs Klassenzimmern. Die Schülerinnen und Schüler ersticken förmlich in schlecht belüfteten Schulräumen, was die Konzentration hemmt und die Leistungsfähigkeit senkt. Das Umweltreferat der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) fordert daher mehr Luft für Österreichs Schüler und spricht sich für den Einbau von Innenraumlüftungen in allen Schulklassen aus. "Wer kennt nicht den typischen 'Schulmief', der sich spätestens ab der dritten Unterrichtsstunde in der Klasse breit macht", erklärte ÖÄK-Präsident Walter Dorner am Donnerstag in einer Aussendung. Kopfschmerzen und Müdigkeit seien die Folge, die Lernleistung der Schüler nehme deutlich ab. Dagegen steige die Ansteckungsgefahr, etwa in Grippezeiten.

"Die beim PISA-Test so erfolgreichen skandinavischen Schüler lernen in der Regel in mechanisch belüfteten Klassen, während unsere Jugend buchstäblich im eigenen Dampf sitzt", betonte Heinz Fuchsig vom ÖÄK-Referat für Umweltmedizin. Zwar sei diese Mischung aus unterschiedlichen flüchtigen Stoffen wie etwa CO2 und Geruchssubstanzen nicht gesundheitsschädlich, aber ein Marker für die Qualität der Innenraumluft. Studien des Umweltministeriums hätten gezeigt, dass in etwa der Hälfte der österreichischen Klassen die hygienischen Grenzwerte überschritten werden. "Das ist für ein zivilisiertes Land wie Österreich untragbar", ergänzte Studienautor und Innenraumanalytiker Peter Tappler. Würden alle Klassen mit einer Komfortlüftungsanlage ausgestattet, wären Leistungsgewinne im zweistelligen Prozentbereich zu erwarten.

Gerade im Winter seien diese Lüftungsanlagen unverzichtbar. "Das Fenster zu kippen bringt nur Verluste an Wärme und Luftfeuchtigkeit", erklärte Fuchsig. Das sei verheerend, denn trockene Luft fördere die Ansteckung mit Krankheitserregern. Auch die Stimmen der Lehrer würden damit unnötig belastet "Dabei ist dieser Tage die Gefahr, an Grippe zu erkranken, auch ohne diesen Risikofaktor hoch genug", warnte der Arzt. Lüften hingegen würde nur reichen, wenn in jeder Pause und einmal pro Stunde die Fenster ganz geöffnet würden, wie Messungen der Ärztekammer Tirol zeigen. Das sei aber in einem Schulbetrieb aus naheliegenden Gründen kaum möglich oder sogar verboten, so Fuchsig. Zudem würden moderne Lüftungsgeräte 90 Prozent der Wärmeverluste verhindern und Außenlärm zurückhalten. Und als Bonus erhöhe deren sehr leises Rauschen bei Schularbeiten sogar die Konzentrationsfähigkeit, betonte der Experte. Er forderte daher Messungen der Luftqualität in allen Klassen sowie die Entwicklung eines Nachrüstprogramms für die Schulen mit den schlechtesten Möglichkeiten zur Fensterlüftung. (zk)

