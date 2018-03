FPÖ-Zanger erwartet konstruktive Arbeit im Rechnungshof-Unterausschuss

Wien (OTS) - Anlässlich der Konstituierung des Rechnungshof-Unterausschusses bezieht FPÖ-Rechnungshofsprecher NAbg. Wolfgang Zanger klar Stellung: "Es wurde ein Kompromiss mit den Regierungsparteien gefunden, allerdings wünschen wir uns für die zukünftige Arbeit ein Entgegenkommen. Ziel muss sein, sich gemeinsam dafür einzusetzen, dass die ÖBB als einstiges österreichisches Paradeunternehmen wieder zu altem Glanz kommt!" Zanger fungiert als Vorsitzender des Unterausschusses. Zwar sei der Antrag der von der FPÖ favorisiert worden, von den Regierungsparteien jedoch nicht angenommen, sagte Zanger und erklärte weiter, dass "ein Kompromiss aber gefunden werden konnte!"

Grund für die Einsetzung des Rechnungshof-Unterausschusses zum Thema ÖBB seien einerseits die Finanztransaktionen der ÖBB-Holding und der nachgeordneten Gesellschaften. Außerdem gehe es um die Durchleuchtung von der Auflösung von Managerverträgen und damit verbundene Abfertigungen. Zanger: "Es muss Licht ins Dunkel dieser zahlreichen Vorfälle gebracht werden, die die ÖBB in einem schlechten Licht dastehen lassen!"

Ebenso Thema würden der Ankauf der ungarischen MAV Cargo und die damit in Zusammenhang stehenden Beratungsverträge sowie mögliche Provisionszahlungen sein. Aus den Augen verlieren will Zanger als Vorsitzender dieses Unterausschusses aber auch das Beschaffungswesen innerhalb des ÖBB-Konzerns nicht: "Hier gibt es einige Unstimmigkeiten in Bezug auf die Beschaffung von Mobiltelefonen und den Abschluss von Telekom-Dienstleistungsverträgen." Zanger nimmt sich für die künftige Tätigkeit vor, konstruktiv und vor allem ergebnisorientiert zu arbeiten, damit die gegenständlichen Vorfälle eine lückenlose Aufklärung erfahren.

