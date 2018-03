Ausblick auf 500 Alpengipfel, 2.600 Meter über dem Meer im ersten Igludorf in der Region Hall-Wattens

Einzigartige Übernachtungsmöglichkeit in einem der höchstgelegenen Igludörfer Europas

Hall in Tirol (TP/OTS) - Das Igludorf am Glungezer in der Region Hall-Wattens und bietet seit 1. Februar mit seinem umfangreichen Angebot beeindruckende Bergerlebnisse für alle Winterfans. Zehn Iglus stehen bis Ostermontag, 25. April 2011, Gästen auf 2.600 Höhenmetern mit einem unglaublichen Blick auf 500 Gipfel und Übergänge offen. An der Schneebar kann man diese beeindruckenden Aussichten so richtig genießen, noch gemütlicher relaxt es sich auf den Liegestühlen der Sonnenterrasse.

Der Zugang erfolgt über den Schartenkogel mit Tourenskiern oder mit Schneeschuhen. Der Pauschalpreis pro Nacht (Übernachtung pro Iglu bis maximal vier Personen möglich, fakultativ steht auch ein Hüttenlager zur Verfügung) beträgt Euro 39,- inklusive Vitalfrühstück und Abendessen auf der Glungezerhütte. Dass allen Gästen ein wahrlich warmer Empfang zuteil wird, beweist sich schon mit dem Glühwein, der bei der Begrüßung serviert wird. Beim Schein von Fackeln wandert man auf die Sonnenspitze, die Hüttengaudi mit Livemusik jeden Freitag und Samstag macht den Aufenthalt im Igludorf perfekt!

Es empfiehlt sich die Mitnahme von geeigneter Schneebekleidung, wärmenden Socken, einer Mütze, winterfester Schuhe und Handschuhen sowie Thermounterwäsche, Schlafsack (Komfortbereich ca. 0GradC), Isomatte, Stirnlampe, Sonnenbrille und Sonnenschutz. Schneeschuhe und Skitourenausrüstung können vor Ort geliehen werden. Der Rucksacktransport ab dem Schartenkogel ist organisiert.

Reservierung:

Glungezerhütte

Hüttenwirt Gottfried Wieser

Glungezer 1

6075 Tulfes

Tel.: +43 (0)5223 78018

E-Mail: glungezerhuette @ glungezer.at

Homepage: www.glungezer.at

